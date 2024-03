Appel à projets - Montréal entame déjà la planification des événements de la période des Fêtes 2024, en collaboration avec ses partenaires

MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce l'ouverture d'un appel à projets pour des événements entourant la période des Fêtes 2024. Plusieurs partenaires s'allient également à la démarche de la ville afin de soutenir un événement signature du 31 décembre.

L'objectif de cet appel à projets est d'offrir aux Montréalaises et aux Montréalais ainsi qu'aux touristes, un centre-ville animé et attrayant pour la période des Fêtes, en plus de consolider la réputation de Montréal comme ville de festivals toute l'année.

Citations

« Les événements du temps des Fêtes à Montréal contribuent à l'identité festive et rassembleuse de notre ville. Ils insufflent une magie particulière qui illumine notre centre-ville. C'est pourquoi il était important pour nous de faciliter les démarches et de réduire les obstacles pour les acteurs du milieu qui souhaitent égayer notre centre-ville l'hiver prochain. Je suis fière de la nouvelle stratégie de la Ville, qui mise plus que jamais sur la collaboration avec ses partenaires. J'invite les organismes à soumettre en grand nombre leur projet d'événement festif, qui permettra à la population de se réunir et de célébrer ensemble le temps des Fêtes. »

- Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif.

« Cet appel à projets s'inscrit dans la stratégie hivernale de Tourisme Montréal, qui vise à dynamiser la scène événementielle pendant la saison froide, notamment avec un événement festif majeur le 31 décembre. Nous sommes persuadés que les projets choisis contribueront à faire du temps des Fêtes un moment magique et mémorable pour toutes celles et tous ceux qui choisissent de visiter notre belle métropole. »

- Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal

« Les entreprises du centre-ville de Montréal sont fières de soutenir l'appel à projets pour des événements festifs en vue de la période des Fêtes 2024. En tant que principal pôle culturel et vitrine internationale du Québec, notre centre-ville doit refléter le caractère hivernal et festif des Québécoises et des Québécois. »

- Glenn Castanheira, directeur général de la SDC Montréal centre-ville.

Dépôt des projets

Cet appel à projets se veut un guichet unique, sur le portail Montreal.ca, pour le dépôt des projets par les organismes culturels professionnels de Montréal. Les projets soumis devront porter une vision artistique forte et faire une place aux productions montréalaises, québécoises et canadiennes, ainsi qu'à l'expression des communautés ethnoculturelles, notamment autochtones. Les propositions doivent être déposées avant 23 h 59 le dimanche 14 avril 2024 sur Montreal.ca. Les dossiers seront ensuite évalués séparément par chacun des bailleurs de fonds.

Pour plus d'information, nous vous invitons à participer à la rencontre virtuelle le mardi 26 mars 2024, de 11 h à 12 h 30. Cliquez ici pour vous inscrire.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]