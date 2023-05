Appel à mémoires - La ministre Pascale Déry lance les travaux entourant la révision de la Politique québécoise de financement des universités

QUÉBEC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Pour permettre au réseau universitaire de relever les trois défis auxquels il est aujourd'hui confronté, soit la formation de la main-d'œuvre, la protection de la langue française et la valorisation de la recherche et de l'innovation, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, lance les travaux visant à mettre à jour la Politique québécoise de financement des universités, dont la dernière version remonte à 2018-2019.

Ces travaux de révision se font en étroite collaboration avec les établissements universitaires et les partenaires du réseau. L'ensemble des intervenants du milieu sont ainsi sollicités par un appel à mémoires portant sur les enjeux de la formule de financement des universités.

La nouvelle révision de la Politique vise notamment à :

améliorer la contribution des établissements universitaires aux enjeux de main-d'œuvre dans les secteurs stratégiques pour l'économie québécoise;

contribuer à la vitalité du français au Québec, notamment dans le domaine de la recherche scientifique;

renforcer la capacité des établissements universitaires de valoriser, sur le plan économique, la recherche et l'innovation.

Citation :

« La révision de la Politique québécoise de financement des universités est une démarche névralgique qui permettra d'aider encore plus les établissements universitaires à faire face aux défis actuels. Nous souhaitons ainsi consulter l'ensemble des partenaires du réseau afin qu'ils puissent nous conseiller et proposer des recommandations concernant ces défis, notamment sur le plan de la formation de la main-d'œuvre, de la protection du français et de la valorisation de la recherche. Je suis convaincue qu'en travaillant tous ensemble, nous serons en mesure de trouver des solutions pérennes qui permettront à nos universités de continuer à jouer leur rôle incontournable dans le développement économique, social, culturel et durable du Québec. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants

La dernière version de la Politique québécoise de financement des universités est entrée en vigueur en 2018-2019.

La Politique représentait des investissements de 1,5 milliard de dollars sur six ans, soit 367 millions de dollars annuellement à terme.

Il était prévu que le ministère de l'Enseignement supérieur actualise la Politique après cinq ans.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source : Simon Savignac, Attaché de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur, 438 341-2255, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, 418 528-2265, poste 3144, [email protected]