MONTRÉAL, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La pandémie de COVID-19, à laquelle nous faisons face actuellement, n'a eu de cesse d'aggraver et d'accroître les inégalités sociales préexistantes, touchant particulièrement les personnes marginalisées. Le gouvernement québécois n'a mis en place aucune aide d'urgence pour les personnes en situation de précarité. À Montréal, la crise du logement, qui s'ancre depuis plusieurs années, s'amplifie, rendant encore plus difficile l'accès au logement pour les personnes mal logées ou en situation d'itinérance, confrontées à des discriminations qui s'expriment de façon de plus en plus violente.

Alertés par les conditions extrêmes auxquelles font face de nombreuses personnes en situation d'itinérance, plusieurs acteurs du milieu communautaire ont choisi de s'allier et de former le collectif #OnNeLaissePersonneDerrière pour soutenir les personnes qui posent leur tente en ville.

Au lendemain de la Journée mondiale de l'habitat par les Nations Unies, les membres du collectif souhaitent inviter la population à manifester son support pour les personnes sans logement en faisant un don au moyen de la plateforme de sociofinancement GoFundMe.

Cette grande collecte vise à financer l'achat d'équipements (tentes, sacs de couchage, couvertures isothermes…) qui soutiendront les personnes afin de se protéger des intempéries et d'avoir un espace qui leur appartient. Le collectif vise à répondre aux besoins des personnes sur l'ensemble du territoire de Montréal à la hauteur de nos capacités. La distribution se fera par les intervenant.e.s de proximité qui sont en lien avec les communautés.

Par ce don, la population s'allie pour réclamer le respect des droits fondamentaux dont le droit au logement et le droit d'occuper l'espace public. Elle envoie un message fort de soutien envers les personnes établies dans les tentes, campements et autres installations ainsi que de refus de la répression à leur endroit

Soyons solidaires,

ADDS-MM

AJOI

AQPSUD,

CACTUS Montréal

Clinique Droits Devant

Dopamine

GEIPSI

Pact de Rue

PIAMP

Plein Milieu

Rap Jeunesse

RÉZO

Spectre de Rue

Stella, l'amie de Maimie et autres partenaires

Avec le soutien de la TOMS, du RAPSIM, du RÉSEAU.

Ce projet a reçu un financement de Centraide du Grand Montréal dans le cadre du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire financé par Emploi et Développement social Canada (EDSC).

À propos:

Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) est un regroupement régional d'organismes communautaires en itinérance. Il compte 110 membres.

La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida (TOMS) est un regroupement régional d'organismes communautaires en lutte contre le VIH/sida. Elle compte 30 membres.

Le Réseau de la communauté autochtone à Montréal (RÉSEAU) soutient l'éco-système formé d'individus et de groupes engagés à améliorer la qualité de vie des Inuit, Premières Nations, et Métis dans le grand Montréal.

