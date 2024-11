Invitation aux médias - Conférence de presse de bilan des 4es États généraux de l'itinérance au Québec

QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Le Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) invite les représentants des médias à la conférence de presse de clôture des 4es États généraux de l'itinérance. La conférence de presse se fera en présence de Gabriel Pallotta, président du RSIQ, et de Boromir Vallée Dore, directeur général du RSIQ.

Messieurs Pallotta et Vallée Dore dévoileront la déclaration commune qui aura été co-construite au cours des 3 jours de l'évènement, dresseront le bilan des États généraux et discuteront des prochaines étapes.

DATE : Le vendredi 29 novembre 2024 HEURE : 15 h LIEU : Centre des foires de Québec, salle 8, 250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1L 5A7 INSCRIPTION : Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence et celle des personnes qui les accompagnent auprès de Jean-Maxime St-Hilaire, directeur -- Participation

publique, au [email protected].

À propos du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec :

Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec a été créé en 1998 et consiste en un regroupement de quinze concertations régionales de lutte à l'itinérance et une vingtaine de membres associés, totalisant plus de 200 organismes à travers le Québec qui visent entre autres à améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être.

SOURCE Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ)

Renseignements : Jean-Maxime St-Hilaire, Directeur -- Participation publique, Flanagan Relations publiques, 438 492-3811, [email protected]