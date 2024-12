Appel à la prudence - Pour un Noël « oh! oh! oh! » plutôt que « ah non! » Les conseils de la SAAQ

QUÉBEC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - À l'aube de la grande distribution de cadeaux 2024, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) invite l'ensemble des usagers du réseau routier à demeurer sages sur les routes, à respecter le Code de la sécurité routière et à adapter leur conduite aux conditions routières tout au long de leurs déplacements du temps des Fêtes.

Chaque année, durant les deux semaines de festivités, la route fait en moyenne 733 victimes au Québec, soit 9 personnes décédées, 25 blessées gravement et 699 blessées légèrement. De plus, soulignons que la cause principale de 81 % des décès sur la route est un facteur humain (l'état ou le comportement d'un usager ou d'une usagère de la route) et que ces décès pourraient donc être évités. Une prise de conscience des conducteurs et conductrices peut réellement changer le dénouement d'une soirée, en permettant que celui-ci soit magique plutôt que tragique.

Pour une distribution de cadeaux sans accroc, la SAAQ rappelle ces quelques règles incontournables de sécurité routière :

Déneigez adéquatement votre véhicule et adaptez votre conduite aux conditions routières. Une bonne visibilité est primordiale.

Faites preuve de patience et de courtoisie sur la route. Vaut mieux livrer les cadeaux plus tard que jamais.

Planifiez votre retour à la maison avant de commencer à fêter : Nommez un conducteur désigné. Acceptez l'hospitalité de vos hôtes. Rentrez en transport en commun, en taxi ou bien avec un service de raccompagnement.

Maintenez votre attention sur la route, particulièrement lorsqu'il fait nuit.

La SAAQ vous souhaite un joyeux temps des Fêtes en toute sécurité.

