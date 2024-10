Appel à la prudence le 31 octobre - Halloween : pour que la magie opère sur les routes

QUÉBEC, le 29 oct. 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), en collaboration avec les contrôleurs routiers, l'ensemble des services de police municipaux et la Sûreté du Québec (SQ), invite la population à festoyer gaiement tout en respectant les règles de sécurité routière dans ses déplacements le soir de l'Halloween.

La SAAQ vous rappelle les bons ingrédients à mettre dans la marmite pour que la magie opère durant cette soirée festive : une poignée de prudence, quelques gouttes de précaution, une pincée de bienveillance et une bonne dose de vigilance.

Voici quelques conseils que l'on retrouve aussi dans cette capsule vidéo :

Aux enfants

Porte des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes. Maquille-toi plutôt que de porter un masque. Utilise une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible. Informe tes parents de ton trajet et de l'heure de ton retour. Sonne aux portes en groupe ou avec un adulte et attends à l'extérieur des maisons. Parcours tout un côté de la rue avant de parcourir l'autre côté afin d'éviter de traverser inutilement. Déplace-toi sur les trottoirs et, s'il n'y en a pas, marche sur le bord de la rue face à la circulation. Traverse les rues aux intersections et respecte la signalisation routière. Avant de t'engager, vérifie la circulation en regardant à gauche, à droite, encore à gauche et derrière ton épaule. Ne t'approche pas des véhicules et n'y monte pas sans la permission de tes parents. Vérifie tes friandises avec tes parents pour t'assurer que tu peux les manger sans danger.

Aux conducteurs et conductrices

Évitez, si possible, de vous déplacer en voiture le soir de l'Halloween. En voiture, faites preuve de vigilance : ralentissez et anticipez la présence d'enfants enthousiastes et imprévisibles sur la route. Usez de patience et de courtoisie avec les piétons et les autres automobilistes. Vérifiez vos angles morts, en particulier ceux des piliers de pare-brise. Respectez la priorité aux passages pour piétons et aux feux pour piétons.

Personne ne doit se laisser ensorceler par l'effervescence de cette soirée animée et il est crucial que tout le monde fasse preuve de prudence. C'est pourquoi, avant que le sort en soit jeté et que les enfants s'élancent à la chasse aux friandises, les parents peuvent leur rappeler certaines règles de sécurité. Des jeux éducatifs, qui sensibilisent les jeunes aux éléments à considérer pour le choix de leur costume et pour leurs déplacements le soir de l'Halloween, sont également disponibles sur le site Web de la SAAQ. Bonne récolte!

