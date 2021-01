Appel à l'action en clôture du congrès de la CSN

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - C'est sur une note d'espoir et un appel à l'action que le 66e Congrès de la CSN, auquel ont pris part en mode virtuel 2000 participantes et participants provenant de plus de 400 syndicats, s'est conclu aujourd'hui.

« En ces temps difficiles, les syndicats de la CSN ont démontré toute leur pertinence pour défendre les droits des travailleuses et des travailleurs », a indiqué Jacques Létourneau, dont le mandat à la présidence de la centrale a été reconduit par les délégué-es pour les trois prochaines années. « Plus que jamais, le travail de nos 300 000 membres s'est avéré crucial pour assurer le maintien des activités essentielles au Québec, mais également pour diminuer l'impact de la pandémie sur l'ensemble de notre société, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. »

Constatant l'épuisement entraîné par la pandémie de nombreux travailleurs et travailleuses, particulièrement ceux et celles œuvrant dans les services publics, le président de la CSN a appelé le premier ministre François Legault à consacrer les prochains mois au nécessaire renforcement de nos services publics. « François Legault doit s'attaquer à l'hécatombe que nous constatons dans le réseau de la santé et en éducation. Il doit recourir à toutes les marges de manœuvre qui sont à sa disposition pour appuyer une relance économique et sociale au bénéfice des travailleuses et des travailleurs. Pour ce faire, il doit mettre un terme à l'austérité budgétaire que constituent les versements au Fonds des générations et un retour trop rapide à l'équilibre budgétaire, et ce, dès le prochain budget du Québec. »

De meilleurs moyens pour mener les luttes

Les délégué-es participant à ce congrès ont adopté une résolution visant à bonifier le Fonds de défense professionnelle de la CSN, outil financier unique du milieu syndical québécois en appui aux négociations et aux luttes menées par l'ensemble des syndicats de la centrale. Les prestations lors d'une grève ou d'un lock-out ont été haussées à 300 $ par semaine (un montant pouvant aller jusqu'à 400 $ en fonction de la durée des conflits de travail) et l'admissibilité à celles-ci a de plus été accélérée.

Les congressistes ont de plus entériné les orientations du prochain mandat de la CSN. À l'image de la crise actuelle, celles-ci prioriseront la santé et la sécurité au travail, la vie syndicale et la mobilisation, les droits du travail et la relance sociale et économique post-covid.

En plus du renouvellement du mandat de Jacques Létourneau à la présidence, les délégué-es ont réitéré leur confiance en Jean Lortie, secrétaire général, et en Caroline Senneville au poste de première vice-présidente.

En fonction des départs du trésorier sortant, Pierre Patry, du deuxième vice-président, Jean Lacharité, et de la troisième vice-présidente, Véronique de Sève, trois nouvelles personnes font leur arrivée au comité exécutif de la CSN. Comptable à la firme MCE Conseils, Yvan Duceppe a été élu trésorier de la confédération. Il agissait jusqu'à maintenant à titre de trésorier de la Fédération des professionnèles (FP-CSN). Membre du Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC entrepôt-CSN et président de la Fédération du commerce (FC-CSN), David Bergeron-Cyr a été élu à titre de deuxième vice-président de la CSN. Enfin, la présidente du Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN, Katia Lelièvre, a été élue troisième vice-présidente de la centrale syndicale.

Ce 66e Congrès de la CSN, qui devait avoir lieu à Québec en mai dernier, marque d'une façon bien particulière le 100e anniversaire de la première centrale syndicale québécoise, fondée en 1921. La CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

