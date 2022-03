Depuis février 2022, les agents correctionnels fédéraux protestent contre le manque de respect et la culture de harcèlement qui créent un environnement de travail toxique au SCC. Cette protestation, entièrement pacifique, consiste à répondre au manque de respect par un manque de respect équivalent envers l'institution en recouvrant l'écusson de leur uniforme d'un ruban noir. Pour ce geste symbolique, des dizaines d'agents dans la seule région de l'Atlantique ont été harcelés et sanctionnés par l'employeur. Ces mesures sont excessives et disproportionnées et l'UCCO-SACC-CSN veut attirer l'attention du public sur cette mauvaise gestion du SCC.