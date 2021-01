TORONTO, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Les journalistes qui mettent en avant les questions d'égalité des femmes sont encouragés à poser leur candidature pour le prix Landsberg, présenté par la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) en association avec la Fondation canadienne des femmes. La date limite est fixée au 19 février.

Le prix, d'une valeur de 5 000 dollars, porte le nom de Michele Landsberg en reconnaissance de son immense influence en tant que militante et modèle.

« Le prix Landsberg jette une lumière brûlante sur les questions qui touchent les femmes et les filles », déclare Sally Armstrong, journaliste, militante des droits de la personne, auteure et présidente du jury. « Il célèbre l'excellence dans le journalisme et est devenu un appel au changement ».

Créé pour faire entendre la voix des femmes et sensibiliser les médias aux questions féminines, ce prix récompense une ou un journaliste en activité, à salaire ou à la pige, qui effectue des recherches, des analyses et des reportages exceptionnels sur les questions relatives aux femmes dans une perspective de genre. Les journalistes travaillant pour la presse écrite, la radiodiffusion et les médias en ligne peuvent poser leur candidature.

Le prix d'une valeur de 5 000 $ provient de la Fondation canadienne des femmes

« Ce prix met en lumière le rôle essentiel que des journalistes infatigables, qui exercent leur métier avec courage, jouent pour faire progresser l'égalité des sexes pour TOUTES les femmes, les filles, les personnes trans, bispirituelles et non binaires au Canada », déclarait Paulette Senior, présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. « Leur travail reste essentiel pour découvrir tout l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'égalité et rend le prix Landsberg plus pertinent que jamais ».

La lauréate de l'année dernière était Elizabeth Renzetti, chroniqueuse et rédactrice de reportages au Globe and Mail, qui a exploré des questions telles que la conception biaisée de l'espace, le manque de femmes dirigeantes politiques et les raisons pour lesquelles le meurtre de femmes pour des motifs idéologiques n'est pas traité comme du terrorisme.

La courte liste sera publiée en avril et la personne gagnante sera annoncée lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix de la FJC le 9 juin prochain.

Veuillez consulter tous les détails du prix avant de soumettre votre candidature en ligne.

La personne gagnante sera choisie par les membres du jury :

- Sally Armstrong (présidente du jury), journaliste, militante pour les droits de la personne et auteure

- Denise Balkissoon, rédactrice en chef, Chatelaine

- Kathy English, présidente, Fondation pour le journalisme canadien

- Michele Landsberg, journaliste, auteure, féministe et militante pour la justice sociale

- Paulette Senior, directrice générale, Fondation canadienne des femmes

- Lauren Strapagiel, journaliste, BuzzFeed News

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est un organisme phare du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. À travers le financement, la recherche, la défense des intérêts et le partage des connaissances, la Fondation s'emploie à susciter un changement systémique afin de permettre l'inclusion de toutes les femmes. En appuyant des programmes communautaires, la Fondation renforce la capacité des femmes et des filles à pouvoir agir pour se sortir de la violence et de la pauvreté, et renforcer leur estime de soi et leur leadership. Fondée en 1991 pour répondre à un besoin criant en matière de philanthropie à l'intention des femmes, la Fondation canadienne des femmes est aujourd'hui l'une des plus importantes fondations du genre au monde. Avec l'aide de ses donateurs et donatrices, la Fondation a recueilli plus de 100 millions de dollars et subventionné plus de 2000 programmes partout au pays. Les programmes de la Fondation s'attaquent aux causes fondamentales des problématiques qui touchent les femmes et les filles, et aident ces dernières à surmonter les principaux obstacles auxquels elles sont confrontées.

La Fondation canadienne des femmes vise à être inclusive d'une grande diversité de personnes de tout genre et de toute orientation sexuelle. Nos efforts tendent avant tout à venir en aide aux personnes qui rencontrent un plus grand nombre d'obstacles et qui n'ont pas accès aux services adéquats. Cela comprend celles qui s'identifient comme femmes, filles, trans, genderqueer, non-binaires et 2ELGBTQI+. Pour en savoir plus, visitez femmescanadiennes.org.

