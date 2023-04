Antoine Tardif en action pour le développement de Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, a profité de son traditionnel Souper du maire organisé par la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable pour faire le point sur le développement de Victoriaville. Devant 500 membres du milieu des affaires réunis au Victorin et de nombreux citoyens ayant suivi l'événement en direct à la télévision et sur les médias sociaux, il a fait le bilan du travail accompli avec le conseil municipal au cours de la dernière année afin de hisser Victoriaville comme leader du développement durable.

Devant 500 personnes, le maire Antoine Tardif a présenté la vision de son conseil municipal pour le développement de Victoriaville. (Groupe CNW/Ville de Victoriaville) Antoine Tardif, maire de Victoriaville, en action pour le développement de Victoriaville (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« Mes collègues du conseil municipal et moi sommes plus motivés que jamais à assumer pleinement les responsabilités qui nous incombent comme leader du développement durable. Que ce soit au niveau économique, social ou environnemental, nous voulons être en avant de la parade, montrer le pas, inspirer et développer une ville dynamique et en action. Nous allons déployer nos initiatives à vitesse grand V de façon à influencer le plus rapidement possible notre population et les municipalités du Québec à prendre le virage vert », explique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

En action pour le développement durable

Résolument en action et déterminé à contribuer à l'atteinte du plein potentiel de sa ville, Antoine Tardif a dressé un bilan enviable d'actions en environnement, notamment avec l'obtention d'une subvention historique de 25,5 M$ pour l'aider à réaliser son plan d'adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La création de la Cité de l'innovation circulaire, le lancement de l'application mobile Vecto pour optimiser le service de transport en commun TaxiBus et la signature d'une entente pour l'implantation du système d'autopartage Communauto figurent également parmi les plus récentes initiatives durables déployées.

En action pour la main-d'œuvre

Fier des résultats obtenus en matière de création de logements et de places en garderies, ayant respectivement permis la création de 317 nouvelles unités d'habitation et de 206 nouvelles places en garderie, dont 153 à Victoriaville, au cours de la plus récente année, le maire a rappelé l'importance d'être proactif dans ces domaines pour accueillir la main-d'œuvre attendue en soutien au travail des commerces et des industries du territoire. D'ailleurs, une nouvelle équipe dédiée à la main-d'œuvre et au milieu de vie au sein de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région (CDEVR) a été déployée, dans la dernière année, pour accompagner les entreprises dans leurs enjeux de main-d'œuvre. Celle-ci dirigera d'ailleurs une mission économique à l'étranger à l'automne et les entreprises sont invitées à signaler leurs besoins à la CDEVR dès maintenant.

Un hôtel au centre-ville et un lieu d'appel au mont Arthabaska

Toujours soucieuse d'être attractive, Victoriaville continuera de rayonner grâce au dévoilement d'une nouvelle vidéo promotionnelle qui permettra d'outiller les employeurs dans leur recrutement de main-d'œuvre provenant de l'extérieur de la région. Cette nouvelle vidéo offre un aperçu de ce que Victoriaville peut offrir en termes de qualité de vie, sous les airs de Dumas, un artiste fièrement Victoriavillois. Cette vidéo peut dès maintenant être visionnée en ligne à l'adresse vic.to/maire .

Cette volonté de poursuivre les collaborations et d'être à l'écoute des projets des promoteurs se confirme également par l'annonce d'un mandat confié à la CDEVR visant à faire de la prospection pour l'ouverture d'un nouvel hôtel au centre-ville, ainsi qu'un grand appel de propositions public pour solliciter la créativité des entrepreneurs dans l'identification d'un produit d'appel touristique distinctif pour le sommet du mont Arthabaska et d'une concession alimentaire au pavillon du réservoir Beaudet. Enfin, des sommes de 3 M$ sont réservées pour améliorer encore davantage l'expérience des utilisateurs du parc du réservoir Beaudet et du parc Terre-des-Jeunes.

De grands spectacles de retour au centre-ville

En raison de l'immense succès obtenu l'an dernier, Victoriaville renouvellera l'expérience en offrant deux grands spectacles gratuits les 23 juin et 3 septembre 2023 en plein cœur du Quartier Notre-Dame. L'identité des artistes sera dévoilée au cours des prochaines semaines. Dates à mettre à l'agenda dès maintenant!

De Matthew Bergeron à François Legault

La conférence a été ponctuée de plusieurs surprises. À quelques jours de son repêchage dans la Ligue nationale de football (NFL), le bloqueur Matthew Bergeron a reçu un vibrant hommage, recevant son chandail porté avec les Vicas. Véritable fierté locale, il a reçu les applaudissements de la foule réunie pour saluer le parcours de cet athlète au potentiel immense. Dans un autre ordre d'idées, un vibrant témoignage a été livré par le premier ministre du Québec lui-même qui, par l'entremise d'une allocution préenregistrée, a rendu hommage à Victoriaville pour son leadership en matière de développement durable.

En somme, le souper du maire a permis au maire Antoine Tardif de faire son bilan économique, social et environnemental. Que l'on parle des Jeux du Québec, de la vitalité du centre-ville, de l'agrandissement à venir du parc industriel, Victoriaville est promise à un brillant avenir grâce à la confiance de ses entrepreneurs et de ses citoyens. Le maire n'a pas manqué de souligner la fierté qui l'habite à développer Victoriaville avec la population.

Ces projets s'inscrivent dans le récent plan stratégique 2022-2027 adopté par le conseil municipal en mai 2022.

Pour voir ou revoir la conférence livrée par le maire Antoine Tardif lors du Souper du maire, il est possible de consulter le vic.to/maire .

