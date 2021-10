Antidote Web profondément transformé

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Druide informatique annonce le déploiement immédiat de nouveautés majeures pour Antidote Web, l'édition infonuagique de son célèbre logiciel linguistique. Celle-ci hérite en effet de la vaste majorité des 100 nouveautés d'Antidote 11, l'édition du 25e anniversaire, dont une nouvelle interface et un nouveau moteur neuronal, la prononciation des mots en deux accents, en français et en anglais, et un nouveau dictionnaire de rimes et de quasi-rimes.

Une amélioration majeure saute aux yeux : l'interface du correcteur a été fortement épurée. En réduisant au minimum les éléments secondaires, la place centrale est laissée au texte, aéré et clarifié. Sous ces dehors allégés bat un cœur nouveau : un moteur de correction neuronale, fruit d'un partenariat avec l'équipe du professeur Yoshua Bengio.

On peut créer des règles personnelles pour façonner la correction selon ses besoins, par exemple pour surveiller des mots délicats ou importants ; ces règles peuvent être synchronisées avec Antidote 11, pour en disposer partout. De nouvelles détections stylistiques aident à polir les textes, et des remplacements intelligents sont maintenant proposés pour les appliquer : un clic suffit à modifier la phrase.

Les dictionnaires font aussi de grands progrès, avec notamment l'ajout de 3000 nouveaux mots. Comment dit-on gewurztraminer ? Antidote peut prononcer tous les mots dans toutes leurs formes, avec l'accent de Montréal ou celui de Paris. Doit-on écrire continuer à ou continuer de ? Un clic révèle toutes les prépositions possibles directement parmi les définitions ; plus de 20 000 exemples ont été ajoutés pour bien illustrer les cas. Le nouveau dictionnaire de rimes pousse très loin la recherche de sonorités similaires, offrant des rimes multimots et des quasi-rimes astucieuses.

Du côté anglais, le correcteur bénéficie des mêmes améliorations que le français. Plus de 5000 nouveaux mots font leur entrée, comme smishing et cleantech. Près de 500 000 formes sont prononcées avec les accents londonien et torontois, et 80 000 cooccurrences, 20 000 exemples et 5 000 difficultés sont ajoutés. Enfin, plus de 100 000 nouvelles traductions aideront ceux et celles qui sont abonnés aux deux langues.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

www.druide.com

SOURCE Druide informatique inc.

Renseignements: Jean-Guillaume Dumont, [email protected], 514-484-4998, poste 858

Liens connexes

http://www.druide.com/