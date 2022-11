Antidote Web : nouveaux mots et nouveaux contrôles

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Druide informatique annonce le déploiement immédiat de nouveautés majeures pour Antidote Web, l'édition infonuagique de son célèbre logiciel linguistique. Celle-ci hérite en effet des importantes nouveautés linguistiques d'Antidote 11 v3, qui parait aujourd'hui. Et Antidote Web va plus loin en déployant le contrôle fin de l'accès à ses ressources et à son contenu.

Antidote Web (Groupe CNW/Druide informatique inc.)

La correction devient plus rapide et plus précise, profitant d'un bon nombre de raffinements de ses analyseurs. Les dictionnaires bénéficient aussi d'un vaste travail : plus de 800 nouveaux mots sont ajoutés en français, dont micromobilité, tobiko et visiocomparution, ainsi que des milliers de prononciations, de synonymes et de cooccurrences. L'anglais n'est pas en reste, avec 5500 nouveaux mots, dont micromobility, masago et plogging ; de plus, 40 000 nouvelles traductions sont offertes aux utilisateurs des deux langues. Grâce à une nouvelle option de découverte, on peut explorer une sélection de ces récents ajouts. Enfin, tous les dictionnaires ont été mis à jour, reflétant par exemple les transitions politiques et monarchiques au Royaume-Uni.

De nouveaux contrôles d'accès viennent combler une demande du milieu scolaire, grand utilisateur d'Antidote Web. Un premier volet permet d'interdire l'accès à certaines fonctions, par exemple pour passer un examen sans l'aide du correcteur, mais avec celle des dictionnaires et des guides. L'accès peut être fermé temporairement pour un groupe d'élèves, puis rétabli après l'examen. Un second volet permet de voiler certains contenus, comme la prononciation sonore, les traductions ou l'accès à des ressources du Web.

Les contrôles d'accès et la gestion de groupes sont fournis en mode bêta et seront raffinés graduellement selon la rétroaction des établissements d'enseignement. Ces mêmes établissements se réjouiront sans doute de la prise en charge, aussi en mode bêta, du protocole SAML (Security Assertion Markup Language) pour l'authentification sécuritaire de leur communauté.

L'utilitaire optionnel Connectix est également mis à jour. Il permet l'accès aux outils d'Antidote Web à partir de texteurs installés localement comme MS Word ou Pages. La mise à jour l'adapte aux nouvelles versions des navigateurs sur Windows 10 et 11, sur macOS Ventura et sur Ubuntu 22.10. Enfin, les filtres des formats LaTeX et Markdown ont été améliorés, notamment par la reconnaissance des intertextes et le traitement des métadonnées.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

Télécharger le dossier de presse

SOURCE Druide informatique inc.

Renseignements: Source : Druide informatique inc., www.druide.com ; Renseignements : Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998