MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Les sociétés québécoises Druide informatique et Cyberimpact s'allient au profit de leur clientèle respective : le logiciel d'aide à la rédaction Antidote s'intègre désormais à Cyberimpact, la plateforme de marketing par courriel.

Antidote s’intègre à Cyberimpact (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

Des milliers d'organisations utilisent Cyberimpact pour l'envoi d'infolettres ou de courriels automatisés, tel un message de bienvenue après l'inscription à un formulaire. Le succès de ces envois peut ensuite être mesuré par l'analyse du taux d'ouverture, du taux de clics, etc. « Cyberimpact a la confiance de Druide depuis longtemps », rappelle André d'Orsonnens, président du conseil et chef de la direction de Druide informatique. « Nous l'utilisons pour transmettre nos infolettres à plusieurs centaines de milliers de personnes. »

L'interface de Cyberimpact offre maintenant un accès immédiat aux outils d'Antidote pour assurer un langage soigné à toutes les communications que génère la plateforme. Il suffit de cliquer sur le bouton « Corriger avec Antidote » dans l'éditeur de courriel pour lancer le correcteur et accéder aux riches dictionnaires et aux guides linguistiques du plus grand logiciel d'aide à la rédaction.

« Antidote est intégré à ma vie depuis des années », affirme en souriant Geoffrey Blanc, directeur général de Cyberimpact. « Je n'envoie aucun courriel sans le soumettre d'abord au correcteur », précise-t-il. « Toute notre clientèle a maintenant la possibilité de soigner son image de la même façon. »

Les utilisateurs d'Antidote et de Cyberimpact profitent de cette intégration sans frais supplémentaires. On peut en découvrir le fonctionnement sur le site de Cyberimpact.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

Cyberimpact est une plateforme de marketing par courriel destinée aux organisations de toutes tailles souhaitant renforcer leurs relations client et propulser leur croissance. Offerte en français et en anglais, elle permet de créer et d'envoyer facilement des infolettres ou des courriels automatisés dans le respect de la Loi canadienne antipourriel. Le succès de telles campagnes peut ensuite être mesuré grâce à de puissants outils d'analyse.

