Antidote s'enrichit de nouveaux mots du vélo

MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - Alors qu'elle obtient aujourd'hui sa troisième certification VÉLOSYMPATHIQUE, Druide informatique souligne que son logiciel Antidote accorde également une belle place au vélo. La dernière mise à jour gratuite de la gamme Antidote s'est en effet enrichie de 60 mots, sens et locutions qui décrivent l'univers cycliste, déjà bien présent dans ses dictionnaires.

Par exemple, les dispositifs pour remorquer les enfants sont désormais officiellement répertoriés, sous girafe, barre tandem, demi-vélo et semi-vélo. On les croisera surement sur les cycloroutes cet été! Puisque les types de vélo se multiplient, les appellations aussi : vélo de piste, vélo toute-route, vélo de gravelle, vélo pliant et même vélo nautique, sans oublier les nouveaux sigles VAE (vélo à assistance électrique) et VPE (vélo à propulsion électrique).

L'augmentation du vocabulaire technique sera utile dans les ateliers de mécanique avec arceau, fourreau, antigrippant, tête de fourche, jeu de direction, axe de manivelle ou encore boitier de pédalier. Les nouveaux mots prennent aussi d'assaut les véloparcs, les pistes à rouleaux et les simulateurs de route.

Ces ajouts aux dictionnaires témoignent que la langue française est toujours en mouvement et que Druide fait partie du peloton de tête grâce au travail rigoureux de son équipe linguistique et aux suggestions de ses utilisatrices et utilisateurs à travers la francophonie.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

Les définitions des mots présentés dans ce communiqué se trouvent dans le dossier de presse.

