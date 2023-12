MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Druide informatique déploie aujourd'hui son propre moteur de reformulation, la première application à Antidote de l'intelligence artificielle (IA) générative. Avec cette nouvelle fonctionnalité basée sur les récentes avancées des grands modèles de langue, les utilisateurs peuvent obtenir la reformulation de phrases complètes, voire de paragraphes entiers de leurs textes.

Antidote offre la reformulation par IA générative (Groupe CNW/Druide informatique inc.)

Un nouveau mode de reformulation s'ajoute à Antidote Web, accessible par un bouton ou par une icône flottante. Dans ce mode, Antidote peut offrir jusqu'à trois reformulations distinctes de la phrase ou du paragraphe original; on choisit celle qu'on préfère et on l'insère directement dans le texte. Comme Antidote interagit directement avec une panoplie de logiciels Web, Windows et Mac, ses reformulations s'y insèrent tout naturellement, sans copier-coller.

Une reformulation regénère la phrase d'origine en modifiant son vocabulaire ou ses tournures syntaxiques. Elle est particulièrement efficace pour donner un tour plus naturel à un texte en langue seconde, par exemple pour un texte anglais écrit par un francophone. Elle aide également à réparer les ruptures signalées par Antidote, qui indiquent de potentielles erreurs de nature syntaxique. Avec un abonnement bilingue, la reformulation se fait aussi bien en français qu'en anglais, selon la langue du texte d'origine.

« Les reformulations astucieuses que permet l'IA générative ouvrent une toute nouvelle dimension et portent la puissance du correcteur d'Antidote à un niveau jamais vu », déclare Éric Brunelle, président de Druide et concepteur principal d'Antidote. « Nous avons très hâte de voir comment notre clientèle va tirer profit de cette nouvelle technologie, car nous comptons la faire évoluer régulièrement et la porter encore plus loin. »

La reformulation est offerte avec Antidote Web, sans frais supplémentaires, dans un cadre de test bêta pour le grand public. Druide invite tous les utilisateurs d'Antidote+ et d'Antidote Web à profiter de la reformulation et à lui faire part de leurs commentaires.

Antidote Web est proposé au sein du forfait Antidote+ ainsi qu'en abonnement pour les organisations. Les détails se trouvent sur www.antidote.info.

Druide informatique, une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993, produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

Télécharger le dossier de presse

SOURCE Druide informatique inc.

Renseignements: Jacynthe Bruneau ([email protected], 514-484-4998, poste 896)