Antidote Mobile fortement augmenté

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Druide informatique annonce la parution d'une mise à jour majeure d'Antidote Mobile, l'édition pour iPhone et iPad de son célèbre logiciel linguistique. Celle-ci hérite en effet des grandes nouveautés des dictionnaires d'Antidote 11, l'édition du 25e anniversaire, dont la prononciation de tous les mots en deux accents, en français et en anglais, un nouveau dictionnaire de rimes et de quasi-rimes et 100 000 nouvelles traductions entre le français et l'anglais.

Les dictionnaires d'Antidote Mobile - Français font de grands progrès, avec notam­ment l'ajout de 3000 nouveaux mots comme écoanxiété et vaccinodrome. Comment dit-on gewurztraminer ? Antidote peut prononcer tous les mots dans toutes leurs formes, avec l'accent de Montréal ou celui de Paris. Il peut même réciter toute la conjugaison d'un temps de verbe, comme à la petite école. Doit-on écrire continuer à ou continuer de ? Un clic révèle toutes les prépositions possibles directement parmi les définitions ; plus de 20 000 exemples ont été ajoutés pour bien illustrer les cas. Enfin, un nouveau mode de recherche permet de croiser les cooccurrences de deux mots de façon à afficher seulement leurs cooccurrences communes.

Le nouveau dictionnaire de rimes pousse très loin la recherche de sonorités similaires, offrant des rimes multimots comme prodige et dis-je, mais aussi des quasi-rimes astucieuses comme antidote et doute (Antidote, l'anti-doute !). Plusieurs filtres intelligents permettent d'affiner les nombreux résultats.

Antidote Mobile - Anglais s'enrichit de son côté de plus de 5000 nouveaux mots et expressions, comme smishing, cleantech et non-fungible token. On peut écouter près de 500 000 formes prononcées avec les accents de Londres ou de Toronto, et 80 000 cooccurrences, 20 000 exemples et 5 000 difficultés sont ajoutés. Le dictionnaire de rimes tient compte de la prosodie anglaise, en distinguant notamment les rimes parfaites et imparfaites.

Antidote Mobile - Bilingue, enfin, offre la somme des nouveautés de chaque langue, mais aussi plus de 100 000 nouvelles traductions de mots, d'expressions et de cooccurrences, pour un total de 2,7 millions de traductions.

La mise à jour de chacune des trois applications est offerte gratuitement aux abonnés à Antidote+ ou à Antidote Mobile 4. Il suffit de se rendre dans l'App Store d'Apple pour obtenir la mise à jour correspondant à son abonnement.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

