Antidote Mobile encore plus riche et plus pratique

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Druide informatique annonce la parution d'une mise à jour gratuite d'Antidote Mobile, l'édition pour iPhone et iPad de son célèbre logiciel linguistique. Celle-ci hérite en effet des importantes nouveautés linguistiques d'Antidote 11 v3, qui parait aussi aujourd'hui. Autre nouveauté majeure, Druide instaure une façon plus simple et plus rapide d'accéder au contenu d'Antidote Mobile.

Antidote Mobile (Groupe CNW/Druide informatique inc.)

Désormais, pour accéder aux définitions d'Antidote à partir d'une autre application, il suffit de sélectionner un mot, de toucher la commande « Partager » du menu de sélection, et de choisir Antidote dans le feuillet de partage. Les définitions et précisions s'affichent directement dans l'application hôte; on peut y naviguer à loisir, retenir des trouvailles dans des listes de favoris, puis toucher « Fermer » pour revenir où l'on était. Ce nouveau mode d'interaction est réalisé par une extension spécifique à iOS.

Les dictionnaires d'Antidote Mobile - Français s'enrichissent de plus de 800 nouveaux mots, comme micromobilité, tobiko et visiocomparution, ainsi que de milliers de prononciations, de synonymes et de cooccurrences. Grâce à une nouvelle option de découverte, on peut explorer une sélection de ces récents ajouts. Enfin, tous les dictionnaires ont été mis à jour, reflétant par exemple les transitions politiques et monarchiques au Royaume-Uni.

Antidote Mobile - Anglais s'enrichit de son côté de plus de 5500 mots et expressions, comme micromobility, masago et plogging. S'ajoutent également 23 000 prononciations, 13 000 synonymes, 12 000 cooccurrences et 5200 étymologies.

Antidote Mobile - Bilingue offre la somme des nouveautés de chaque langue, mais aussi plus de 40 000 nouvelles traductions de mots, d'expressions et de cooccurrences, pour un total de 2,7 millions de traductions.

Sur iPadOS en particulier, les trois applications sont adaptées au récent Stage Manager, et elles améliorent la prise en charge d'un clavier et d'un pavé tactile externes, en ajoutant notamment de nouveaux raccourcis-clavier.

La mise à jour de chacune des trois applications est offerte gratuitement aux abonnés à Antidote+ ou à Antidote Mobile. Il suffit de se rendre dans l'App Store d'Apple pour obtenir la mise à jour correspondant à son abonnement.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

