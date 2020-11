Antidote Mobile 4 : une première version bilingue

Antidote Mobile 4 se décline en trois versions: Antidote Mobile 4 - Français , Antidote Mobile 4 - Anglais et Antidote Mobile 4 - Bilingue . Toutes trois partagent une interface améliorée, avec navigation simplifiée, polices de caractères à taille dynamique et affichage des listes modernisé. À la demande de plusieurs, l'interface est maintenant soigneusement adaptée au mode sombre. De nombreux raccourcis Siri voient le jour avec cette édition, ce qui permet par exemple d'invoquer seulement par la voix les définitions, les synonymes ou les cooccurrences d'un mot.

La version bilingue se distingue par sa capacité de passer intelligemment d'une langue à l'autre selon les caractères saisis ou le mot cherché. Un simple toucher fait basculer d'un mot dans une langue à son équivalent dans l'autre, et ce, dans n'importe quel dictionnaire. Le dictionnaire des définitions affiche plus de 900 000 traductions de tous les mots, locutions et proverbes, épousant chaque nuance de sens, dans chaque langue. Et le dictionnaire de cooccurrences affiche 1,7 million de traductions, avec plusieurs exemples pour chacune.

En français, Antidote Mobile 4 ajoute plus de 6 000 nouveaux mots et locutions, comme animoji, gyroroue et coefficient synaptique, incluant le vocabulaire de la COVID, comme prépandémie et déconfiner. Tous les dictionnaires sont mis à jour, et les synonymes bénéficient de nouveaux filtres de tri et de pertinence. Les guides ajoutent plus de 50 nouveaux articles, dans une disposition revue et aérée.

En anglais, 16 000 nouveaux mots et locutions font leur entrée, comme pegan, upcycle, superspreader et community transmission. Près de 200 000 synonymes sont ajoutés ainsi qu'un tout nouveau dictionnaire de 128 000 antonymes. Enfin, 150 nouveaux articles de guides portent le total à plus de 500 articles.

Antidote Mobile 4 est la première édition compatible avec les forfaits Antidote+. Les abonnés à ces forfaits pourront ainsi synchroniser leurs favoris ainsi que leurs listes de mots et d'articles de guides avec Antidote 10 et Antidote Web.

Antidote+ inclut Antidote Mobile 4 sans frais supplémentaires; il suffit de s'abonner sur www.antidote.info. Sinon, Antidote Mobile 4 est également proposé sur l'App Store au prix de 11,99 $ par an pour une langue et de 17,99 $ par an pour la version bilingue (ce qui représente respectivement 1 $ et 1,50 $ par mois). Afin de faciliter la mise à niveau pour les utilisateurs des éditions précédentes, ces prix sont réduits de moitié jusqu'au 31 janvier 2021. Plus de détails sur www.antidote.info.

______________________________________________________________________ Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

