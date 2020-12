Antidote maintenant natif sur Apple M1

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Druide informatique annonce la publication d'Antidote 10 v5.1, une nouvelle mise à jour gratuite de son logiciel d'aide à la rédaction. Cette version actualise les définitions d'Antidote, tenant compte notamment des résultats de la récente élection aux États-Unis, et elle apporte la compatibilité au récent macOS Big Sur ainsi qu'aux nouvelles puces d'Apple.

La version pour macOS d'Antidote 10 v5.1 est en effet fournie sous forme de binaire universel, c'est-à-dire avec un exécutable pour les puces Intel traditionnelles et un autre pour les nouvelles puces M1 d'Apple. Grâce à cette adaptation, Antidote 10 fonctionne avec une vitesse optimale sur les nouveaux ordinateurs Mac commercialisés tout récemment.

Les améliorations linguistiques de cette nouvelle version bénéficient également à Antidote Web et à Antidote Mobile 4, qui sont les autres applications complétant les forfaits multiplateformes Antidote+ lancés le mois dernier.

Antidote 10 proposera automatiquement la mise à jour à ses utilisateurs. Les détenteurs d'une édition antérieure sont invités à se procurer la mise à niveau vers Antidote 10 ou vers l'un des forfaits Antidote+ en se rendant sur www.antidote.info.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

SOURCE Druide informatique inc.

Renseignements: Jean-Guillaume Dumont, [email protected], 514-484-4998

