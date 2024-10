Antidote 12 canalise l'intelligence artificielle générative

MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Druide informatique annonce la publication d'Antidote 12, une grande édition de son logiciel d'aide à la rédaction. Avec cinq fonctions de reformulation, Antidote 12 met la puissance de l'intelligence artificielle (IA) générative au service de l'écriture. Le correcteur progresse fortement grâce à de nouveaux moteurs neuronaux, et la toute nouvelle Correction Express apporte ses diagnostics directement dans les navigateurs. Les dictionnaires et les guides sont enrichis, avec un soin particulier accordé aux locutions et aux différences entre le français et l'anglais.

Une reformulation contrôlée, en cinq objectifs

Avec un abonnement à Antidote+, Antidote 12 offre cinq volets de reformulation : Réécrire, Retoucher, Épicéniser, Modérer et Raccourcir. Pour chaque volet, Antidote formule les requêtes appropriées au grand modèle de langue entrainé par Druide et hébergé sur ses serveurs. Il filtre et corrige les résultats, et ordonne les suggestions de reformulation. L'utilisateur profite ainsi de la puissance de l'IA générative de façon simple et contrôlée, et obtient des résultats fidèles à ses idées.

Un correcteur plus puissant et plus présent

De nouveaux moteurs neuronaux augmentent fortement la perspicacité du correcteur; la version anglaise double carrément le nombre de cas détectés. De nouveaux filtres intelligents sont ajoutés, comme le repérage des répétitions de phrases sur tout le texte.

La Correction Express apporte ses diagnostics directement dans les navigateurs : les soulignés apparaissent dès la frappe dans les applications sur le Web, et un clic suffit à appliquer une correction. La Correction Express donne même accès à la reformulation sans quitter le navigateur. D'autre part, la technologie Anti-Oups!, qui vérifie les courriels avant leur envoi, ajoute une nouvelle détection : celle du ton vexant; elle aidera à éviter un impair en signalant les passages rédigés sous le coup de l'émotion, et proposera au besoin des reformulations.

Enfin, la Correction Multidocument simplifie la correction en lot d'un ensemble de documents en format HTML, TXT, Markdown et LaTeX. Utile pour la correction récurrente de textes appelés à changer souvent, comme un site Web ou une documentation complexe, elle facilite les corrections multiples à travers un lot de documents.

Des dictionnaires et des guides plus riches

Tous les dictionnaires sont mis à jour et plus de 3 200 nouveaux mots et locutions sont ajoutés, comme déconjugaliser, chimichurri et voisin gonflable. Un traitement approfondi des locutions leur permet maintenant d'avoir leur propre entrée, avec synonymes, cooccurrences, champs lexicaux et citations. Des remarques éclairent l'origine de plus de 100 locutions mystérieuses, comme tout de go et à la queue leu leu. Les guides accueillent de nouveaux articles, incluant un guide qui décrit les principales différences entre le français et l'anglais pour les utilisateurs des deux langues.

L'anglais s'enrichit de 4 700 nouveaux mots et locutions, dont deprioritize, geofence et Czech hedgehog. Il bénéficie lui aussi de l'approfondissement des locutions et apporte également de nouveaux articles de guides, dont la contrepartie anglais-français du guide bilingue.

Des intégrations attendues

Antidote 12 améliore son intégration aux applications en ligne comme Google Docs, Outlook et Gmail, incluant l'Anti-Oups! pour ces deux dernières. Par ailleurs, l'Anti-Oups! fonctionne maintenant avec Antidote Web.

Toute la gamme Antidote se met à jour

Antidote Web hérite de la plupart de ces nouveautés, et Antidote Mobile profite des améliorations aux dictionnaires et aux guides. Les abonnés à Antidote+ obtiennent gratuitement la nouvelle édition, sur tous leurs écrans : l'Espace client les invite à télécharger Antidote 12 pour Windows et Mac, Antidote Web est mis à niveau dès aujourd'hui, et l'App Store mettra Antidote Mobile à jour. Les propriétaires d'une édition antérieure peuvent passer à Antidote+ sur www.antidote.info.

Un nouveau jeu dans les boites Antidote+

Proposée uniquement chez les détaillants, la boite d'Antidote+ inclut un cadeau inédit. Pour un temps limité, on y trouvera Antidote : le jeu. Ce tout nouveau jeu de cartes imprimées compte 500 questions de connaissances générales pour s'amuser en famille ou entre amis. Pour en savoir plus, consultez notre communiqué de presse sur cet élixir de plaisir!

À propos de Druide informatique

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

