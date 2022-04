Antidote 11 maintenant en réseau

Antidote 11 v2 offre une correction améliorée, notamment pour les erreurs lexicales. Près de 1500 nouveaux mots sont ajoutés en français, dont exolune , faufilade et illiquide , avec leur étymologie, leur prononciation et leurs synonymes. Tous les dictionnaires ont été mis à jour ; en particulier, Antidote reconnait désormais l'orthographe Kyiv , conforme à la prononciation ukrainienne. En anglais, 4300 nouveaux mots sont ajoutés, dont doomscrolling , extractivism et cheugy ; 11 000 nouvelles traductions apparaissent aux utilisateurs des deux langues.

En version multiposte, Antidote 11 v2 peut être déployé depuis un serveur de façon locale ou partagée (run from source), ou encore par Service de bureau à distance (RDS), en utilisant au besoin des politiques de groupe (GPO) définies par l'organisme. Il introduit plusieurs nouveaux paramètres d'installation en réseau, dont la restriction de l'accès à la prononciation et l'activation par un compte Druide.

La version multiposte se décline en trois produits : Antidote 11 - Français, Antidote 11 - Anglais, et Antidote 11 - Bilingue. Les abonnés au Programme de maintenance Antidote (PMA) trouveront dans leur Espace client la mise à niveau à laquelle ils ont droit gratuitement. On peut se procurer des licences multipostes selon une structure tarifaire dégressive accessible dès 5 postes.

Pour tous les publics, l'édition infonuagique Antidote Web hérite de la plupart des nouveautés de la v2, et Antidote Mobile pour iOS bénéficie des améliorations des dictionnaires et des guides ; en particulier, ce dernier profite pour la première fois d'une puissante recherche par critères combinables. Antidote 11 pour Windows ou Mac proposera le téléchargement de la mise à jour, l'App Store fera de même pour Antidote Mobile, et Antidote Web est déjà mis à jour. Les propriétaires d'une édition antérieure à Antidote 11 peuvent la mettre à niveau sur www.antidote.info.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

www.druide.com

SOURCE Druide informatique inc.

Renseignements: Jean-Guillaume Dumont, [email protected], 514-484-4998