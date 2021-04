Le fournisseur de services d'imagerie par satellite, de traitement des données et d'analyse pour l'industrie agricole voit l'occasion d'offrir une fréquence et un prix des données inégalés

NEW YORK, le 21 avril 2021 /CNW/ - Antarctica Capital, une société internationale d'investissement en capital, a annoncé aujourd'hui la formation de EarthDaily Analytics (« EarthDaily »), une entreprise d'analyse et de traitement intégré des données qui offre des produits numériques avancés et des services d'analyse pour l'industrie agricole mondiale en pleine expansion.

EarthDaily Analytics utilise des satellites pour recueillir de grandes quantités d'images brutes de la surface de la Terre. Son logiciel exclusif de traitement de données en nuage, qui est un chef de file sur le marché, transforme automatiquement cette imagerie brute en produits et en analyses d'images étalonnées qui sont prêts à être analysés à des fins scientifiques. La plateforme d'agriculture numérique de l'entreprise, Geosys, offre des outils destinés aux clients qui fournissent des renseignements exclusifs et des renseignements utiles aux entreprises agricoles pour gérer les risques et améliorer la rentabilité. Les solutions technologiques d'EarthDaily vont de la surveillance des cultures agricoles mondiales à l'agronomie de précision. Elles permettent aux agriculteurs de gérer l'application d'éléments nutritifs, de semences et d'eau pour améliorer la protection des cultures et optimiser le rendement.

Chandra Patel, directeur général d'Antarctica Capital, qui a acquis plus tôt cette année les actifs et la propriété intellectuelle de l'entreprise recapitalisée EarthDaily Analytics, a déclaré : « Nous avons soigneusement évalué notre participation à ce secteur industriel dynamique et nous sommes très enthousiastes à l'idée de mettre sur pied cette nouvelle plateforme. Nous croyons que l'entreprise possède des avantages concurrentiels uniques et qu'elle est bien placée pour être un chef de file de l'industrie, car elle met l'accent sur l'exploitation de ses logiciels et de son analyse de données comme plateforme de service, axée sur l'IA et l'apprentissage automatique. Nous partageons la vision de croissance de l'équipe de direction et nous nous réjouissons de notre partenariat avec elle pour concrétiser ces plans et créer de la valeur pour leurs clients. »

EarthDaily est en train de mettre au point une vaste gamme de satellites de nouvelle génération dont la production devrait commencer d'ici le milieu de l'année. Une fois opérationnelle en 2023, elle fournira une infrastructure de données mondiales exclusive à partir des satellites appartenant à EarthDaily. Les satellites représentent l'aboutissement d'un programme de développement lancé en 2016 par la société qui précédait à EarthDaily (Urthecast), pour construire et financer les satellites.

Don Osborne, directeur général d'EarthDaily Analytics, qui a passé toute sa carrière dans l'industrie des satellites et de l'aérospatiale, a déclaré : « La collecte et le traitement des données de très haute qualité et la distribution d'EarthDaily offrent une valeur sans précédent. Elles optimisent la capacité de recueillir de façon fiable de l'information à partir de l'imagerie satellitaire et de la traiter rapidement à l'échelle pour divers marchés commerciaux. L'utilisation de la technologie dans le secteur agricole optimise la production et améliore les ventes et la rentabilité, et nous voulons être à l'avant-garde de cette possibilité d'expansion. Nous sommes ravis de nous associer à Antarctica Capital pour réaliser le potentiel transformateur de notre technologie. »

EarthDaily dispose de solides canaux de ventes auprès de nouveaux clients potentiels dans les industries agricoles et non agricoles, qui comprennent le carnet de commandes existant pour la gamme de satellites EarthDaily. EarthDaily génère des revenus aujourd'hui en fournissant des services d'analyse à un sous-ensemble de ses clients et canaux en attente de traitement par sa plateforme d'agriculture numérique existante, Geosys. Les clients d'EarthDaily comprennent des prêteurs agricoles, des assureurs, des fournisseurs d'intrants et des entreprises alimentaires.

Parmi les membres de l'équipe de la haute direction d'EarthDaily qui possèdent une vaste expérience de l'industrie, mentionnons Sai Chu, chef des finances, Dave Gebhardt, premier vice-président et directeur général, George Tyc, chef de la technologie, et Chris Rampersad, vice-président de l'ingénierie.

Antarctica Capital s'est associée à ArgoSat Advisors, une société de conseil mondial de premier plan dans l'industrie spatiale, pour mettre sur pied Antarctica Data Partners, qui servira de gestionnaire d'actifs de l'investissement. La mise sur pied d'EarthDaily représente la première transaction de stratégie à long terme d'Antarctica Data Partners. Cette dernière vise à identifier des entreprises en phase de croissance et à y investir avec des plans opérationnels de rupture qui utilisent l'analyse de mégadonnées, les technologies infonuagiques, l'IA et/ou l'apprentissage automatique pour déplacer les acteurs en place ou changer leurs marchés.

M. Patel a ajouté : « Nous avons hâte de fournir un soutien opérationnel de gestion et une supervision technique en appliquant l'expertise de l'équipe des partenaires de Antarctica Data. Au fur et à mesure que nous progressons dans la production de la nouvelle gamme de satellites dotés de technologie d'imagerie de pointe, nous voyons d'énormes possibilités offertes par la combinaison du logiciel et de la plateforme d'analyse de données de l'entreprise avec la nouvelle gamme de satellites. Cette combinaison permettra à l'entreprise d'offrir à ses clients une fréquence et un prix des données inégalés et lui permettra d'étendre ses activités au-delà de l'agriculture dans de multiples marchés verticaux inexploités, y compris les facteurs ESG, la défense et les renseignements. »

EarthDaily, dont le siège social est situé à Vancouver, au Canada, possède des installations clés aux États-Unis, en France, au Brésil et en Australie. Pour en savoir plus, visitez le site www.earthdaily.com .

McCarthy Tétrault LLP et Clifford Chance US LLP ont fourni des conseils juridiques à Antarctica Capital et KPMG a fourni des conseils financiers et fiscaux.

À propos d'Antarctica Capital

Antarctica Capital est une société d'investissement mondiale dont le siège social est à New York et dont les fonds sous mandat de gestion dépassent les 2 milliards de dollars. Antarctica Capital se consacre aux investissements dans des actifs réels et dans des entreprises au sein de ses secteurs cibles. La société mise aussi sur la création de vecteurs de biens de production durables pour tirer parti de cette approche axée sur l'investissement. L'approche d'investissement d'Antarctica Capital met l'accent sur l'établissement de partenariats avec des équipes de gestion de premier plan, une connaissance approfondie de la dynamique de l'industrie et des entreprises cibles, une ferme conviction par rapport aux tendances précises et la recherche de débouchés axés sur les catalyseurs du marché. L'entreprise mise résolument sur le rendement, ce qui l'amène à évaluer rigoureusement les occasions de placement idiosyncrasiques et à en tirer de la valeur par la mise en œuvre de ses stratégies de placement, comme SIGA®. La stratégie SIGA®optimise les actifs de revenu et de croissance sécurisés (d'où l'acronyme SIGA®) afin d'offrir un revenu et une plus-value du capital. Pour en savoir plus, visitez le site www.antarcticacapital.com .

À propos d'EarthDaily Analytics

EarthDaily Analytics (EDA) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique. La société fournit des renseignements factuels et réalisables pour relever certains des plus grands défis mondiaux, de l'agriculture durable et de la gestion des catastrophes à la surveillance des changements climatiques et à la protection des forêts, entre autres. Sa division Geosys, dont les activités se déroulent à Minneapolis, aux États-Unis, et à Toulouse, en France, compte plus de trente ans d'expérience en agrotechnologie, analyse des données météorologiques et satellitaires pour l'agriculture. Cette division dessert les intervenants de toute la chaîne de valeur agricole en offrant des solutions éprouvées de surveillance et d'analyse comparative des cultures tout au long de la saison de croissance.

EDA a développé EarthPipeline, le premier segment au sol en tant que service au monde, qui utilise des algorithmes exclusifs combinés aux dernières avancées en matière de vision informatique et d'apprentissage machine pour produire des données scientifiques de qualité prêtes à l'analyse infonuagique à grande échelle pour l'infrastructure de mégadonnées et la géoanalyse. Ce canal de traitement entièrement automatisé est utilisé avec des données provenant d'un certain nombre de capteurs satellitaires pour alimenter les services de géoanalyse de la division Geosys et est maintenant offert commercialement. EDA développe également la gamme de satellites d'EarthDaily afin d'obtenir chaque jour des images de la masse terrestre et des grandes zones maritimes. Les données sont traitées par EarthPipeline pour produire des images hyperspectrales de qualité scientifique qui viendront alimenter des innovations révolutionnaires dans un large éventail d'applications d'IA et d'apprentissage automatique. Pour en savoir plus, consultez le site www.earthdaily.com

