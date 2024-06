SHANGHAI, le 18 juin 2024 /CNW/ - Du 13 au 15 juin, Antaisolar a participé à la SNEC 2024, présentant ses dernières innovations, y compris des systèmes de suivi intelligents, des systèmes terrestres et des systèmes de toit. Lors de l'événement, Antaisolar a dévoilé son dernier livre blanc intitulé Solar Tracking System 3.0 One-stop Solution White Paper, soulignant sa vaste expertise dans le financement de projets, la conception, la livraison, la construction, l'entretien et l'engagement envers les pratiques à faibles émissions de carbone. Ce livre blanc souligne le leadership d'Antaisolar dans l'avancement de la technologie de suivi solaire et la prestation de solutions à guichet unique.

Antaisolar publie son livre blanc à la SNEC 2024 (PRNewsfoto/Antaisolar)

Le livre blanc présente en détail la solution de suivi intelligent améliorée d'Antaisolar. Dotée de stratégies de protection intelligentes, elle assure un fonctionnement stable dans des conditions météorologiques extrêmes. Les algorithmes de retour en arrière réduisent au minimum l'ombrage du terrain irrégulier, ce qui améliore considérablement la production d'électricité. Pour répondre aux coûts élevés de construction et de main-d'œuvre ainsi qu'aux incertitudes environnementales pendant l'exécution du projet, le document indique que les composants du système de suivi sont conçus et préassemblés de façon modulaire, ce qui réduit le nombre d'heures-personnes requises pour l'installation. Il mentionne également les services de prestation intégrés mondiaux d'Antaisolar, qui tirent parti de la gestion numérique et des ressources locales pour réduire au minimum les risques liés aux projets tout en offrant des solutions haut de gamme et sans soins.

À la SNEC, Antaisolar a conclu d'importants accords totalisant plus de 1 GW avec des chefs de file de l'industrie, dont Larsen & Toubro, SCG ONNEX, CINCO et MATGROW Renewables. Notamment, un accord de projet de 294 MWp avec Larsen & Toubro marque leur deuxième collaboration, établissant une référence pour la coopération en matière d'énergie renouvelable en Inde et démontrant l'influence croissante d'Antaisolar dans la région. Ce projet de traqueurs sera soutenu par le nouveau centre de vente et de service d'Antaisolar en Inde, comme les sept autres centres dans le monde, offrant des services locaux complets, y compris l'assistance technique, le dépannage et le soutien après-vente. Ces initiatives mettent l'accent sur l'incidence croissante d'Antaisolar sur l'industrie, qui se consacre à répondre aux besoins des partenaires mondiaux grâce à des solutions et à des services de grande qualité.

Antaisolar a également lancé son nouveau positionnement de marque en tant que spécialiste des solutions de systèmes de montage PV numériques intelligents, souligné par le lancement du film de marque "Power of Light". Il redéfinit l'engagement d'Antaisolar envers l'innovation technologique et la recherche et le développement. En faisant progresser l'intelligence des produits, la gestion numérique et les capacités de production automatisée, Antaisolar vise à fournir des solutions de montage et de suivi solaires plus efficaces et plus fiables, ce qui favorisera les progrès dans le secteur des énergies renouvelables.

À propos d'Antaisolar :

Fondée en 2006 et basée à Xiamen, en Chine, Antaisolar se spécialise dans les solutions de systèmes de montage photovoltaïques numériques intelligents. Avec près de 800 employés, dont plus de 120 spécialistes techniques, Antaisolar a réalisé une expédition cumulative de 33,2 GW de son système de montage photovoltaïque d'ici la fin de 2023. Pour en savoir plus, visitez www.antaisolar.com ou [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2441988/Antaisolar_Releases_White_Paper_SNEC_2024.jpg

SOURCE Antaisolar