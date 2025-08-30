XIAMEN, Chine, le 30 août 2025 /CNW/ - Dans un contexte de développement durable mondial dynamique, Antaisolar, un chef de file des énergies renouvelables, a officiellement organisé son événement « RAISE•2025 », publié son dernier sur les facteurs ESG et dévoilé l'Initiative mondiale de coconstruction écologique EcoRaise. Ces efforts soulignent la détermination d'Antaisolar à intégrer les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa stratégie et ses activités principales.

Au cours de l'événement, madame Jasmine Huang, cheffe de la direction d'Antaisolar, a déclaré : « L'intégration des facteurs ESG n'est pas un choix, mais un incontournable pour les entreprises tournées vers l'avenir : c'est notre responsabilité et la pierre angulaire d'une croissance saine à long terme. » Madame Huang a présenté le rapport 2024 sur les facteurs ESG d'Antai, qui décrit en détail les réalisations de l'entreprise en matière de réduction des émissions de carbone, de promotion de l'innovation technologique et de renforcement des pratiques de gestion durable.

La crédibilité des données sur les facteurs ESG d'Antaisolar a été validée par une vérification indépendante de TÜV SÜD, améliorant ainsi la transparence et la confiance dans les résultats déclarés, a affirmé Andy He, représentant de TÜV SÜD lors de la cérémonie de lancement conjointe.

Renforçant davantage son engagement, Antaisolar a lancé l'initiative mondiale de coconstruction écologique EcoRaise, soutenue par un fonds spécial de 50 millions de yuans. Dans un premier temps, l'entreprise s'est associée à la Shenzhen Mangrove Wetlands Conservation Foundation (MCF) pour faire un don en espèces visant à protéger 2 000 m² de mangroves à Quanzhou, au Fujian. Des représentants de la MCF ont participé à la cérémonie de don et ont remis un certificat soulignant le solide départ d'EcoRaise et l'engagement d'Antaisolar envers la conservation écologique.

Au cours des prochaines années, Antaisolar continuera de promouvoir l'innovation en matière d'énergie verte et la durabilité mondiale, faisant progresser sa mission de « créer un monde vert ».

Pour en savoir plus, visitez notre site Web officiel à l'adresse suivante : www.antaisolar.com

SOURCE Antaisolar

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], +86-592-5902515, site Web : antaisolar.com