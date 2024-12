XIAMEN, Chine, 20 décembre 2024 /CNW/ -- Antaisolar, spécialiste des solutions numériques d'installations photovoltaïques intelligentes, a officiellement publié son premier rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), marquant une étape importante dans son engagement envers le développement durable. Le rapport décrit la vision, les réalisations et les objectifs futurs d'Antaisolar en matière de facteurs ESG, axés sur sa nouvelle stratégie de développement durable RAISE, qui cadrent parfaitement avec son slogan, « RAISE a Green World ».

La stratégie RAISE repose sur cinq éléments fondamentaux : robustesse, progrès, inclusion, symbiose et engagement.

Dans son premier rapport sur les facteurs ESG, Antaisolar présente ses objectifs environnementaux ambitieux et ses jalons importants.

Objectifs environnementaux :

Antaisolar a établi des objectifs environnementaux clairs pour les cinq prochaines années, couvrant les émissions de carbone, les matériaux recyclés, les métaux lourds, l'eau récupérée, les emballages recyclables et les véhicules électriques dans ses usines. Notamment, Antaisolar prévoit d'atteindre la carboneutralité opérationnelle d'ici 2025 et vise une production carboneutre à 80 % d'ici 2028. Ces objectifs ambitieux témoignent de l'engagement ferme d'Antaisolar envers le développement durable.

Pour atteindre ces objectifs, Antaisolar a fait des efforts substantiels et a réalisé des progrès importants.

Facteurs environnementaux : Antaisolar adhère aux principes de l'économie circulaire pour améliorer l'efficacité des ressources et le recyclage dans l'ensemble de ses activités. L'entreprise a entièrement mis en œuvre le système de gestion de l'environnement ISO 14001 et respecte les normes mondiales en matière d'eaux usées et d'émissions de gaz d'échappement. Antaisolar produit 478,74 MWh d'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques sur les toits de ses installations et gère et recycle efficacement les déchets solides, y compris l'aluminium et l'acier ordinaire.

Facteurs sociaux : Antaisolar a investi 38,3 millions de yuans en recherche et développement, compte 99 experts en recherche et développement et consacre 3,35 % des revenus de l'entreprise à l'innovation sur le plan des matériaux, des structures et des algorithmes intelligents des produits. L'entreprise accorde également la priorité à la diversité des employés, avec 47 % de femmes, et investit 430 000 yuans dans la formation, offrant une moyenne de 28 h de perfectionnement des compétences par employé.

Facteurs de gouvernance : Antaisolar accorde la priorité au développement de produits et à l'assurance de la qualité, en faisant preuve d'un engagement ferme envers les pratiques environnementales et éthiques. Ce dévouement a valu à l'entreprise le prix ECOVADIS Bronze en 2023, en reconnaissance de son leadership sur le plan de la responsabilité d'entreprise.

« Le développement durable n'est pas seulement un objectif, c'est une responsabilité et un engagement envers les prochaines générations », a déclaré Jasmine Huang, chef de la direction d'Antaisolar. Le rapport sur les facteurs ESG d'Antaisolar témoigne de son engagement à harmoniser son succès commercial sur la gérance de l'environnement, la responsabilité sociale et la gouvernance, jetant ainsi des bases solides pour un leadership continu dans le secteur des énergies renouvelables.

Pour en savoir plus, consultez le www.antaisolar.com pour lire le rapport ESG.

