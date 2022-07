« Comme l'ensemble de la société attache de l'importance au développement des technologies à faible émission de carbone, le marché du photovoltaïque distribué offrira des possibilités de développement plus larges, et la combinaison des panneaux solaires et du bâtiment joue un rôle de plus en plus important dans la popularisation de cette solution propre, a déclaré Jasmine Huang, cheffe de la direction d'Antaisolar. Antaisolar a développé son marché du photovoltaïque distribué pendant de nombreuses années et a accumulé une riche expérience technique. »

Sur la base de la demande du marché pour des BIPV, Antaisolar aura poussé vigoureusement sa R et D pour créer son nouveau Taiyang Roof, conçu propulser vers la carboneutralité la transformation des bâtiments. Pour résoudre les problèmes de sécurité, d'embarras, de difficultés d'exploitation et maintenance et de mauvaise durabilité des toitures photovoltaïques industrielles et commerciales, le Taiyang Roof a optimisé ses facteurs de performances. Il convient de mentionner que ce lancement en ligne a été relayé dans trois laboratoires différents afin de présenter les avantages uniques du Taiyang Roof en matière d'étanchéité, d'installation et de matériaux.

Tout d'abord, le Taiyang Roof peut atteindre une imperméabilité de 100 %, ses composants empêchant non seulement les fuites d'eau, mais protégeant également le bâtiment. Deuxièmement, l'ensemble du processus d'installation du Taiyang Roof se compose de seulement trois étapes : placer, rattacher, boucler, et le fonctionnement et maintenance peuvent être préventifs et personnalisés. Enfin, le Taiyang Roof est fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium haute performance, dont il a été prouvé expérimentalement qu'il surpassait de 20 % les normes nationales chinoises, avec un poids léger et une résistance élevée. Ces caractéristiques garantissent la sécurité, la fiabilité et la stabilité du Taiyang Roof, ce qui lui permet non seulement de respecter les normes architecturales et l'esthétique, mais aussi de réduire les coûts du système de 20 % et d'augmenter son efficacité de 50 %.

En tant que produit BIPV de pointe, le Taiyang Roof est économique et respectueux de l'environnement, avec une efficacité de recyclage élevée et une durée de vie allant jusqu'à 50 ans avec l'excellent service après-vente fourni par Antaisolar, atteignant la même durée de vie que les bâtiments. Il ne fait aucun doute que le Taiyang Roof est une solution de premier choix pour la construction photovoltaïque.

Le lancement du Taiyang Roof est important pour Antaisolar, puisqu'il permet de promouvoir la transformation écologique des bâtiments. Antaisolar entend poursuivre son engagement dans l'industrie des BIPV, dans le but de promouvoir une transition vers la carboneutralité et de faciliter le développement des énergies propres.

