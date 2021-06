1 : Système d'entraînement multipoint unique

Système approuvé par CPP, une société reconnue dans le domaine à la suite de plusieurs tests et ayant obtenu bon nombre de certifications, et favorisant une résolution efficace du problème d'instabilité dans des conditions météorologiques extrêmes.

2 : Synchronisation unique des systèmes électriques

Ne faisant pas appel à l'arbre de transmission, la fonction de synchronisation des systèmes électriques est rapide à installer, nécessite peu d'entretien et garantit une faible consommation, ce qui réduit grandement les coûts associés à la main-d'œuvre.

3 : Moteur à courant continu sans balais unique

Le premier moteur à courant continu sans balais de l'industrie offrant une durée de vie sans entretien de plus de 30 ans.

4 : Fonction de surveillance reposant sur l'IA

Analyse très approfondie des données sur les conditions météorologiques, des terrains et des conditions de lumière diffuse, combinée à une méthode d'apprentissage machine en profondeur pour générer la trajectoire de suivi optimisée, ce qui augmente la production d'électricité de 10 % par rapport à la méthode de suivi conventionnelle.

5 : Système de surveillance de l'exploitation et de la maintenance EN NUAGE SPACE D'ANTAI

Notre système de surveillance infonuagique offre un service de surveillance à l'échelle mondiale en ce qui concerne l'exploitation et la maintenance et la protection des systèmes.

6 : Mise en service intelligente

Grâce à la fonction de mise en service intelligente unique d'ANTAI, il est possible de localiser et d'exploiter rapidement un système au moyen d'un appareil intelligent et du processus de balayage de code QR.

« Au commencement de la phase de recherche et de développement pour SPACE, Antaisolar a porté une attention particulière aux tendances en matière d'application de modules grand format traditionnels. Tous les produits associés aux suiveurs solaires d'Antaisolar ont été soumis aux essais éoliens de CPP. SPACE n'est qu'un exemple parmi tant d'autres », a déclaré Amy Kou, vice-directrice générale d'Antaisolar.

À propos de Antaisolar :

Fondée en 2006, Antaisolar possède une vaste expertise dans le domaine des installations solaires et des systèmes de suivi solaire. L'entreprise compte plus de 800 employés, dont une équipe de recherche et développement composée de 80 spécialistes. Antaisolar a continuellement optimisé ses services à l'échelle mondiale en créant plus de 20 succursales et bureaux à travers le monde.

Jusqu'à présent, elle a expédié des installations solaires générant l'équivalent total de 15 GW. De plus, l'entreprise figurait au premier rang en matière d'exportations vers le Japon pendant sept années consécutives et au premier rang des marchés de distribution de l'Australie et du Vietnam.

