Antaisolar annonce un accord d'approvisionnement d'installations solaires générant 2 GW avec One Stop Warehouse et une coopération stratégique avec Paramount Group

L'accord prévoit que Antaisolar fournira à OSW des installations solaires générant 2 GW entre 2021 et 2024.

« Nous sommes fiers de franchir cette étape importante qu'est l'accord d'approvisionnement d'installations solaires générant 2 GW avec OSW à l'occasion du 15e anniversaire de notre entreprise. Depuis de nombreuses années, OSW joue un rôle très actif en Australie. Elle a même été nommée une des 500 entreprises privées du pays ayant la croissance la plus rapide en 2019. Nous sommes ravis de collaborer avec OSW à ce qui constitue une occasion importante de stimuler la croissance et d'accélérer la transition énergétique locale », a déclaré Jasmine Huang, présidente de Antaisolar.

« Antaisolar est un partenaire important largement reconnu pour ses produits de haute qualité et son service exhaustif. Cette collaboration stratégique renforcera les avantages dont jouissent les deux parties dans l'industrie de l'énergie solaire, ce qui stimulera davantage la transition vers une économie à faibles émissions de carbone », a déclaré Anson Zhang, PDG de OSW.

La coopération stratégique avec Paramount Group

Plus tôt cette année, Antaisolar s'est associé à Paramount pour un projet d'énergie solaire à échelle industrielle de 40 MW. Le Bangladesh est le lieu idéal pour une coopération, car le pays est en voie de devenir un point névralgique de l'industrie de l'énergie solaire. L'accord prévoit une coopération accrue entre les portefeuilles d'installations solaires au sein du secteur florissant des services publics. Dans le cadre de cette collaboration, Paramount et Antaisolar uniront leurs forces pour promouvoir la transition énergétique au Bangladesh.

La conclusion des deux accords de coopération stratégique a donné un nouveau souffle à Antaisolar à l'occasion de son 15e anniversaire. Dans le but de devenir la pierre angulaire du monde de l'énergie solaire, Antaisolar collaborera avec des partenaires mondiaux pour atteindre la carboneutralité et mettre le cap sur les 15 prochaines années.

À propos de Antaisolar :

Fondée en 2006, Antaisolar possède une vaste expertise dans le domaine des installations solaires et des systèmes de suivi solaire. L'entreprise compte plus de 800 employés, dont une équipe de recherche et développement composée de 80 spécialistes. Antaisolar a continuellement optimisé ses services à l'échelle mondiale en créant plus de 20 succursales et bureaux à travers le monde.

Jusqu'à présent, elle a expédié des installations solaires générant l'équivalent total de 15 GW. De plus, l'entreprise figurait au premier rang en matière d'exportations vers le Japon pendant sept années consécutives et au premier rang des marchés de distribution de l'Australie et du Vietnam.

Personne-ressource :

www.antaisolar.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1520077/Antaisolar_online_signing_ceremony.jpg

SOURCE Antaisolar

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Rita Peng, +86 136 9695 7633