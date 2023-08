TACHKENT, Ouzbékistan, 14 août 2023 /CNW/ - Antaisolar, le principal fournisseur d'installations photovoltaïques pour l'ensemble de la chaîne industrielle, a annoncé avoir signé un contrat d'approvisionnement d'un système de suiveur solaire de 470 MWc avec Enter Engineering, entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) le mieux classé en Asie centrale. Gabriel William Wong, vice-président d'Antaisolar, Arabin Lama, directeur général d'APAC, et des représentants d'Enter Engineering ont assisté à la cérémonie de signature du contrat. Le projet, le plus important projet de traqueurs solaires d'Antaisolar en Asie centrale, sera achevé en décembre 2023.

Antaisolar annonce la signature d’un contrat d’un système de suiveur solaire de 470 MWc en Ouzbékistan avec Enter Engineering (PRNewsfoto/Antaisolar)

Une fois le projet terminé, il sera en mesure de transmettre environ 600 millions de kilowattheures d'électricité propre chaque année et de réduire les émissions annuelles de dioxyde de carbone de 600 000 tonnes. Il peut promouvoir efficacement le développement et la construction d'énergies renouvelables locales, aider à la transformation et à la mise à niveau de la structure énergétique locale.

Le projet adopte le TAI-Simple, suiveur indépendant 1P à une rangée à mécanisme à lacet d'Antaisolar, qui peut augmenter de 18,5 à 24 % la production d'électricité. TAI-Simple réussit le test rigoureux laboratoire de tunnel aérodynamique supérieur de CPP, et est conçu en stricte conformité avec les données de test de tunnel aérodynamique. Il peut résoudre le problème d'instabilité et assurer le fonctionnement sécuritaire de la centrale dans des conditions de vent et de neige extrêmes. De plus, il s'adapte parfaitement aux modules bifaciaux de grande taille et permet d'effectuer de grands angles de suivi, ce qui améliore encore l'efficacité de la production d'électricité et réduit les coûts d'exploitation.

L'Ouzbékistan dispose de suffisamment de ressources solaires, adaptées au développement de l'énergie solaire. Ces dernières années, en réponse au changement climatique mondial et au développement économique national, l'Ouzbékistan a vigoureusement développé la nouvelle industrie de l'énergie et prévoit d'augmenter la proportion de production d'énergie renouvelable à 25 % en 2026. En tant que pays sur le marché émergent des produits photovoltaïques à fort potentiel de développement, l'Ouzbékistan attire l'attention des investisseurs et des développeurs mondiaux de photovoltaïque.

Antaisolar et Enter Engineering continueront d'approfondir la coopération sur le marché photovoltaïque. Avec une excellente qualité de produit, une conception de projet rigoureuse et un service d'équipe efficace, ils découvriront en profondeur le marché photovoltaïque en Asie centrale et contribueront à la construction d'une société zéro carbone.

À propos de Antaisolar

Antaisolar, chef de file mondial des traqueurs solaires et fournisseur de solutions de systèmes de montage. Établi en 2006, il a permis de constituer une main-d'œuvre de plus de 800 employés, spécialistes de la technologie du savoir-faire, avec une équipe interne de 120 spécialistes en recherche et développement. À la fin de 2022, ses livraisons cumulatives d'installations solaires avaient atteint 25,4 GW.

