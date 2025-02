FREDERICTON, NB, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jenica Atwin, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Fredericton, Nouveau-Brunswick, Tim Tierney, premier vice-président de la Fédération canadienne des municipalités et conseiller municipal du quartier Beacon Hill-Cyrville d'Ottawa, ainsi que Kate Rogers, mairesse de Fredericton, annonceront du financement destiné à soutenir l'adaptation au climat.

Après l'annonce, les médias auront l'occasion de poser des questions.

Activité : Allocution et point de presse (bilingue)

Date : Le jeudi 13 février 2025

Heure : De 9 h 15 à 10 h (HNA)

Lieu : Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Le lieu où se tiendront l'allocution et le point de presse sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités qui se seront inscrits auprès de la Fédération canadienne des municipalités. Pour vous inscrire et obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'annonce, veuillez communiquer avec l'équipe de Relations avec les médias de la Fédération canadienne des municipalités à l'adresse [email protected].

Suivez Environnement et Changement climatique Canada sur les réseaux sociaux.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources, Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]