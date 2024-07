VICTORIA, BC, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, alors qu'il fera une annonce au sujet du logement au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Un point de presse aura lieu après l'événement.

Date : Lundi 29 juillet 2024

Heure : 11 h 30 (HAP)

Lieu : The Woodlands at Dawson Heights (portait autrefois le nom de The Oaks)

3700, chemin Cedar Hill

Victoria (Colombie-Britannique)

Remarque :

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 15 (HAP).

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Les médias peuvent s'adresser à : Haley Hodgson, Conseillère principale en communication, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]