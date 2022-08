Annulation du défilé de la Fierté - Philippe Schnobb chapeautera l'analyse interne de Fierté Montréal

MONTRÉAL, le 12 août 2022 /CNW Telbec/ - Dans l'objectif d'assurer le succès des prochaines éditions du défilé de la Fierté et de rétablir la confiance du public envers l'organisme Fierté Montréal, l'analyse indépendante des circonstances ayant mené à l'annulation du défilé sera menée par Philippe Schnobb. La nomination a été entérinée jeudi soir par le conseil d'administration de Fierté Montréal.

L'expertise de M. Schnobb permettra de soutenir le conseil d'administration de Fierté Montréal, qui a déjà entamé des démarches de post-mortem interne. L'analyse sera menée avec l'entière collaboration du conseil d'administration et permettra de faire la lumière sur le fil des événements et les structures de gouvernance qui ont pu mener à l'annulation du défilé. Des recommandations seront formulées et soumises à l'organisation dans les prochains mois.

Membre de la communauté 2SLGBTQIA+, Philippe Schnobb est le président du comité de gouvernance de la Fondation Émergence, dont la mission vise à « éduquer, informer et sensibiliser la population aux réalités des personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle ainsi que la pluralité des identités et des expressions de genre ». Il a démontré ses capacités de gestionnaire à titre d'ancien président du conseil d'administration de la STM. Administrateur de société certifié, il a complété l'an dernier la certification en gouvernance du collège des administrateurs de société de l'Université Laval.

Conformément aux ententes contractuelles de la Ville de Montréal, le travail de M. Schnobb sera complémentaire aux vérifications d'usage du contrôleur général de la Ville de Montréal.

« Le défilé de la Fierté est un événement incontournable de Montréal qui contribue à célébrer et valoriser la diversité montréalaise. C'était essentiel pour nous de nous assurer que des mécanismes soient rapidement mis en place, afin de faire la lumière sur cette annulation et plus largement, d'assurer le succès des prochaines éditions du défilé. L'inclusion et la transparence sont des valeurs essentielles de notre administration, que nous partageons avec le conseil d'administration de Fierté Montréal. Je suis satisfaite de pouvoir compter sur l'entière collaboration et la proactivité de cette organisation qui fait un travail exceptionnel pour la défense et la célébration des droits de la communauté 2SLGBTQIA+ », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le défilé de la Fierté fait partie de l'ADN de Montréal et de notre mission. C'est la raison principale de notre implication et le fruit des revendications de nos communautés 2SLGBTQIA+, dont la nécessité a été largement démontrée au cours des derniers jours. Nous reconnaissons l'impact de l'annulation de cet événement et saluons la réactivité de nos communautés ayant manifesté à leur manière ce que représente la fierté pour elleux. Le conseil d'administration de Fierté Montréal est déterminé à rebâtir la confiance de la population et de toute la communauté. C'est pourquoi notre équipe poursuit son post-mortem et s'apprête à offrir sa pleine collaboration à M. Schnobb, dont nous reconnaissons l'expertise et la sensibilité », a déclaré le président.e du conseil d'administration de Fierté Montréal, Moe Hamandi.

« Je remercie l'administration municipale et Fierté Montréal de m'accorder leur confiance. J'entame cette mission avec diligence et sensibilité. J'ai à cœur le succès des prochaines éditions de cet événement essentiel pour la communauté et la ville de Montréal. L'analyse que j'effectuerai, en collaboration avec le conseil d'administration de Fierté Montréal, permettra de solidifier la gouvernance de cette organisation et de rétablir la confiance du public. Je souhaite que les recommandations issues de ces travaux contribuent au succès et à la pérennité de la mission de Fierté Montréal », a ajouté Philippe Schnobb.

La Ville de Montréal salue également le succès des autres activités de la programmation de la Fierté.

