GATINEAU, QC , le 12 mai 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les usagers que le pont Alexandra restera ouvert, les jeudi 12 mai et vendredi 13 mai, de 9 h 30 à 15 h, puisque la fermeture prévue sur le pont a été annulée. Les travaux seront achevés plus rapidement que prévu.

Les usagers peuvent se renseigner à propos des fermetures et réductions de voies sur les ponts interprovinciaux de la région de la capitale nationale par l'entremise de nos plateformes de médias sociaux et de notre page Web.

