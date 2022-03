KINGSTON, ON, le 23 mars 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que la réduction de voie en alternance sur le pont-jetée LaSalle prévue pour la période du vendredi 25 mars, à 18 h, au samedi 26 mars, à 6 h, et du samedi 26 mars, à 16 h, au dimanche 27 mars, à 4 h, a été annulée. En raison de conditions météorologiques défavorables, la réduction de voie sera reportée à une période ultérieure.

Les usagers peuvent se tenir informés des travaux effectués sur les ponts et des fermetures de voie en découlant en consultant nos plateformes de médias sociaux.

