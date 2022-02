GATINEAU, QC, le 14 févr. 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les automobilistes que la traverse des Chaudières ne sera plus fermée à la circulation automobile le lundi 14 février et le mardi 15 février, de 9 h à 15 h, à la suite de l'annulation d'une fermeture de voie prévue.