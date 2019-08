Annonces frauduleuses - Airbnb se croit au-dessus des lois, dénonce Québec solidaire

MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Une fois de plus, la multinationale Airbnb prouve par son laxisme dans la lutte contre la fraude qu'elle néglige son obligation de faire respecter les lois, déplore le responsable de Québec solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla, qui appelle le gouvernement caquiste à mettre en place des moyens pour contraindre la plateforme à se plier au règlement nouvellement adopté au Québec.

« Comme toute entreprise, Airbnb doit s'assurer que ce qui paraît sur son site respecte les lois. Airbnb ne pouvait ignorer que certains annonceurs faisaient carrément de la fraude, mais elle a attendu que la pression médiatique soit trop forte et qu'elle ternisse son image d'entreprise pour réagir. Cette histoire révèle ce qu'est réellement Airbnb : une multinationale qui se croit au-dessus des États et des lois, et qui se comporte en intouchable en prétendant pouvoir se policer elle-même », martèle M. Fontecilla.

Malgré l'image d'économie de partage qu'Airbnb cherche à projeter, près de la moitié de ses revenus provient d'agences et de multipropriétaires qui font un commerce de cette forme d'hébergement sans égard aux lois locales, alors que la location chez l'habitant ne représente qu'environ 5 % des logements annoncés sur le site d'Airbnb, rappelle le député solidaire de Laurier-Dorion.

« Le modèle d'affaires des plateformes comme Airbnb, c'est d'offrir un outil pour contourner les lois et faire de l'évasion fiscale au vu et au su de tous. Les exemples ailleurs dans le monde nous montrent bien qu'on a beau avoir la meilleure réglementation possible, ce qu'il faut, c'est la volonté et les moyens de la faire appliquer. La ministre Proulx doit reconnaître que la nouvelle réglementation n'est, dans les faits, pas appliquée, et qu'il va falloir mettre en place des mécanismes contraignants pour obliger Airbnb à respecter ses obligations », conclut Andrés Fontecilla.

