Annonce Projet pilote -- Production de poulets pour les marchés de proximité

Les Éleveurs de volailles du Québec ouvrent la période de soumission de candidatures pour l'édition 2021-2022 du projet pilote de production de poulets pour les marchés de proximité.

LONGUEUIL, QC, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - Les Éleveurs de volailles du Québec (EVQ) sont heureux d'annoncer le lancement de la deuxième édition du projet pilote -- Production de poulets pour les marchés de proximité. Ce programme permettra, cette année encore, à 10 candidats, soit un minimum de 2 candidats par région syndicale, d'obtenir un contingent annuel pour la production de 2 000 poulets destinés à des marchés de proximité.

Les Éleveurs de volailles du Québec sont à l'écoute des consommateurs québécois. Nombreux sont les éleveurs qui font depuis plusieurs années de la vente à la ferme , et ce projet pilote vient renforcer l'offre pour un marché toujours en croissance.

Les candidats, qui ne peuvent être déjà titulaires d'un contingent de production de poulet ou de dindon, auront jusqu'au 31 octobre 2021 pour déposer leurs dossiers de candidature. Le candidat sera responsable du développement de son projet comportant la vente à un seul intermédiaire (maximum) entre l'éleveur et le consommateur. Pour connaître toute la documentation à déposer, nous invitons les candidats à prendre connaissance du Guide du candidat, disponible sur le site web des EVQ .

On encourage toutes les personnes intéressées, qui répondent aux critères de sélection, à soumettre une candidature afin de contribuer au développement économique de nos régions. Un tirage au sort aura lieu le 30 novembre prochain parmi les 3 meilleures candidatures de chacune des régions. La production des contingents pourra débuter le 1er mars 2022.

Citation :

« On constate, de la part des consommateurs, une demande pour des produits qu'ils peuvent acheter directement à la ferme. Les Éleveurs ont développé ce projet pilote de 5 ans qui accordera de nouveaux contingents de production chaque année, dans le respect des pratiques d'élevage reconnues et en s'assurant que les consommateurs ont accès à des produits respectant toutes les règles de salubrité, de bien-être animal et de biosécurité ».

Pierre-Luc Leblanc, président des Éleveurs de volailles du Québec.

À propos des Éleveurs de volailles du Québec

Les Éleveurs de volailles du Québec représentent 731 familles d'éleveurs, dont 650 éleveurs de poulets, et 157 éleveurs de dindons, qui élèvent leurs volailles avec soins, en respectant de strictes normes de salubrité des aliments et de bien-être animal. Nous sommes fiers de notre importante contribution à l'économie régionale et nationale, entre autres, par la création de milliers d'emplois, en plus d'offrir aux Québécois et aux Canadiens des aliments de qualité qui s'inscrivent dans un régime alimentaire sain. Au Québec, la filière avicole représente 28 641 emplois (directs, indirects et induits) et 2,04G$ en contribution au PIB. C'est donc avec fierté que nous offrons aux consommateurs de la volaille bien élevée et avec soin.

