TORONTO, le 26 mars 2026 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA ») a annoncé aujourd'hui que le FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2026 RBC (TSX : RGQO), le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC (TSX : RQO) et le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2026 RBC (TSX : RUQO/RUQO.U) arriveraient à échéance vers le vendredi 11 septembre 2026 (la « date d'échéance »).

Contrairement aux fonds négociés en bourse classiques, dont la durée est indéterminée, les FNB d'obligations Objectif à échéance RBC ont une date d'échéance précise qui est établie au lancement des FNB et figure dans leur prospectus. Lorsque le FNB arrive à échéance, sa valeur liquidative (« VL ») finale est distribuée aux porteurs de parts.

Chaque portefeuille de FNB d'obligations Objectif à échéance RBC contient des titres arrivant à échéance tout au long de l'année d'échéance indiquée. Cette structure permet un profil de duration semblable à celui d'une obligation : la duration du FNB devrait diminuer à mesure que l'échéance approche, ce qui le rend moins sensible aux variations de taux d'intérêt. Les FNB d'obligations Objectif à échéance RBC ne visent pas à procurer un montant prédéterminé à l'échéance.

La famille des FNB d'obligations Objectif à échéance RBC comprend six FNB d'obligations d'État canadiennes, six FNB d'obligations de sociétés canadiennes et six FNB d'obligations de sociétés américaines, les échéances de chaque type allant de 2026 à 2031.

RBC GMA publiera un autre communiqué vers la date d'échéance afin de confirmer les derniers détails concernant l'échéance de chaque FNB. D'autres renseignements sur l'échéance seront envoyés par la poste aux porteurs de parts du FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2026 RBC, du FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC et du FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2026 RBC au moins 60 jours avant la date d'échéance.

Pour plus de renseignements sur les FNB RBC, veuillez consulter le site www.rbcgam.com/solutionsfnb.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC GMA Inc., membre du groupe de sociétés de RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC a été conçu uniquement par RBC GMA Inc. et n'est lié d'aucune façon au London Stock Exchange Group plc et aux sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG »), qui ne les parrainent pas, ne se prononcent pas sur ceux-ci, ne vendent pas leurs parts et n'en font pas la promotion. Tous les droits relatifs à l'indice des obligations de société à échéance 2026 FTSE Canada sont dévolus à la société pertinente du LSEG qui est propriétaire de cet indice. « FTSE® » est une marque de commerce de la société pertinente du LSEG et est utilisée sous licence par toute autre société du LSEG.

L'indice des obligations de société à échéance 2026 FTSE Canada est calculé par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou sa société affiliée, son mandataire ou son associé ou pour leur compte. Le LSEG n'assume aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l'utilisation de l'indice des obligations de société à échéance 2026 FTSE Canada, du fondement sur celui-ci ou d'une erreur y figurant ou b) d'un placement dans le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC ou de son exploitation. Le LSEG ne fait aucune déclaration ou prédiction ni ne donne aucune garantie quant aux résultats que peut produire le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC ou quant à la pertinence de l'indice des obligations de société à échéance 2026 FTSE Canada aux fins auxquelles RBC GMA Inc. l'utilise.

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À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel), gère environ 795 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

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SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.