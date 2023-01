Annonce ministérielle en éducation - Des pistes intéressantes qui devront toutefois s'arrimer à l'ampleur des besoins immédiats

MONTRÉAL, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - « Les priorités du gouvernement, nous les attendions avec impatience parce que les besoins des élèves et des personnels dans les écoles montréalaises sont très grands et dans plusieurs cas urgents, a déclaré la présidente de l'AMDES, Kathleen Legault. « Les pistes énoncées par le ministre Drainville ce matin répondent en partie à nos attentes. »

Ce qui gagnera à être précisé

La pénurie de personnel tant enseignant que non enseignant est un enjeu quotidien qui vient miner les efforts des établissements pour soutenir la réussite de tous les élèves. En ce sens, il faudrait de toute urgence renforcer les mesures de rétention et d'attraction de la main-d'œuvre. « À Montréal, où l'attraction des écoles privées au secondaire est considérable, nous constatons quotidiennement les effets dévastateurs de l'école à 3 vitesses. L'évaluation, dont il a récemment été question avec les bulletins chiffrés, doit urgemment faire partie des priorités de la réflexion et d'un débat inclusif. Notre objectif est d'assurer un enseignement de qualité à tous les élèves en les motivant et en leur permettant de se réaliser, ce qui n'arrivera pas uniquement en augmentant le nombre de projets particuliers », a poursuivi madame Legault.

L'AMDES considère malgré tout que les priorités présentées par le ministre de l'Éducation vont permettre aux acteurs du milieu de se mobiliser autour d'axes précis. « On ne pourra pas réformer l'éducation sans travailler tous ensemble à concevoir et appliquer les mesures requises. La population montréalaise peut être assurée de la collaboration des directions, directions adjointes et gestionnaires administratifs pour contribuer à la mise en place de solutions concrètes qui malgré les difficultés actuelles, amélioreront l'éducation et offriront à tous les élèves les services requis », a conclu la présidente de l'AMDES.

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

