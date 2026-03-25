Annonce liée aux interventions sur la friche de la rue Notre‑Dame

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, l'élu responsable du développement social et de la cohabitation, Benoit Langevin, ainsi que la mairesse de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Chantal Gagnon, invitent les membres des médias à assister à une annonce concernant la friche de la rue Notre-Dame.

Date : 26 mars 2026 Heure : 9 h

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Source : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]