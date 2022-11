Annonce du programme d'indemnisation aux producteurs de lait pour l'ACEUM

LES PRODUCTEURS DE LAIT ACCUEILLENT FAVORABLEMENT L'ANNONCE DU GOUVERNEMENT

ASCOT CORNER, QC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - « Nous accueillons favorablement l'annonce du gouvernement du Canada d'un programme d'indemnisation aux producteurs de lait pour l'ACEUM. Par cette annonce, le gouvernement respecte son engagement. Le programme annoncé compensera les producteurs pour une portion importante de leurs pertes de marché tout en contribuant à stimuler les investissements pour assurer les capacités de transformation du lait », a déclaré Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec.

Rappelons que l'ACEUM prévoit un accès additionnel au marché canadien de 100 000 tonnes de produits laitiers, soit l'équivalent d'environ 3,9 % du marché, et ce, chaque année, à perpétuité. En plus des parts de marché cédées à perpétuité, les modifications apportées à la politique laitière pour respecter les éléments de l'Accord ainsi que le plafonnement des exportations de poudre de lait écrémé et concentrés protéiques génèrent, aux aussi, d'importants coûts supplémentaires. « Nous produisons du lait pour répondre aux besoins des consommateurs canadiens, mais notre secteur a subi des concessions qui ont été faites pour permettre la conclusion d'un accord bénéfique à d'autres secteurs de l'économie. Il fallait donc indemniser les producteurs de façon juste et équitable », a déclaré Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec.

« Les indemnisations seront dépensées et réinvesties ici, au bénéfice de notre économie, de notre autonomie et de notre sécurité alimentaire. Face à la situation économique difficile qui guette l'économie canadienne au cours des prochains mois, les fermes laitières peuvent jouer un rôle crucial dans l'ensemble des régions. Cette annonce aidera le secteur laitier à maintenir sa contribution majeure à l'économie canadienne, malgré les pertes qui découleront des trois accords. Nos fermes laitières ne se délocalisent pas. L'aide octroyée par le gouvernement sera donc dépensée et réinvestie dans l'économie canadienne », a conclu M. Gobeil.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 643 fermes laitières qui livrent quelque 3,46 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,86 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 65 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 5,3 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1 milliard de dollars.

