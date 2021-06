Annonce du lancement de Campus Party Canada 2021 - Le festival d'Innovation, de créativité et des technologies aura lieu cette année à Montréal du 5 au 7 novembre pour une édition physique et virtuelle

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Après sa première édition numérique en 2020 avec plus de 1 400 000 participants à travers le monde, Campus Party arrive au Canada pour une édition physique et numérique sous le thème 'Redémarrer notre planète 2.1', avec des conférenciers de renom du monde des technologies, des arts créatifs et des sciences. Événement rassembleur, l'Expérience Numérique Campus Party Canada inspirera les jeunes curieux qui désirent changer le monde à s'éduquer aux technologies et collaborer afin de devenir les professionnels et les entrepreneurs qui construiront l'avenir du monde.

Organisé par Numana, catalyseur d'écosystèmes technologiques du Québec (anciennement TechnoMontréal), en partenariat avec MCI Group Canada, l'édition de 2021 de Campus Party Canada aura pour mission de créer une plateforme qui rassemble les membres des communautés technologiques et des sciences, de les inspirer et de les préparer à affronter les grands défis que l'humanité connaîtra dans les années à venir. Cet événement est possible grâce au soutien de la Ville de Montréal et du Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation. Ce projet est également financé en partie par le Gouvernement du Canada - Initiatives d'apprentissage intégré au travail. Cet événement est également supporté par Tourisme Montréal et le Palais des congrès de Montréal.

Lors de l'édition numérique en 2020, Campus Party avait des conférenciers comme Al Gore, Tim Berners-Lee et Edward Snowden. Pour l'édition canadienne 2021 à Montréal, certains des conférenciers confirmés sont :

Don Tapscott , président exécutif de la Blockchain Research Institute, est l'un des leaders mondiaux sur le sujet del'impact de la technologie sur les entreprises et la société;

, président exécutif de la Blockchain Research Institute, est l'un des leaders mondiaux sur le sujet del'impact de la technologie sur les entreprises et la société; Joe Kasparian , superviseur des effets visuels pour classiques du cinéma tels que : la dernière trilogie Star Wars, Jurassic World, Arrival, Rogue One : A Star Wars Story, Valerian and the City of a Thousand Planets, Warcraft, Aladdin, Solo : A Star Wars Story, Jack Ryan , et plus récemment, The Mandalorian.

« L'arrivée de l'expérience technologique Campus Party au Canada et plus précisément Montréal est un beau témoignage de notre rôle de leadership mondial en technologies. L'équipe de Numana est ravie d'être le co-organisateur de cet événement et de créer une plateforme pour l'innovation et l'accélération de l'entrepreunariat, en particulier post-covid ! », a déclaré François Borrelli, président-directeur général de Numana.

« Campus Party est un projet axé sur la promotion de l'entrepreneuriat numérique et le soutien au développement de la main-d'œuvre numérique. Notre arrivée à Montréal témoigne de l'engagement de Numana et des acteurs régionaux à construire l'avenir du Canada», a déclaré Juliano Lissoni, directeur de Campus Party Canada

Le choix de Montréal comme ville d'ancrage de Campus Party Canada confirme le positionnement de Montréal et du Québec comme leader en technologies au Canada et dans le monde, à travers son expertise de pointe dans des domaines telles que l'intelligence artificielle, le quantique, les jeux vidéos et les effets visuels.

Pour découvrir dès à présent la programmation confirmée de Campus Party 2021 et s'inscrire : Canada.campus-party.org

À propos de Numana

Chez Numana, nous sommes un catalyseur d'écosystèmes technologiques. Avec nos partenaires, nous réunissons les gens qui innovent afin de créer plus de valeurs, pour l'industrie des technologies, et pour tout le Québec. Fondée en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées.

https://numana.tech/

