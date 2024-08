Annonce du départ de M. Christian Côté, directeur général du CPERL

PIEDMONT, QC, le 14 août 2024 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) annonce le départ de M. Christian Côté, directeur général, qui quittera officiellement ses fonctions le 6 septembre 2024. M. Côté, en poste depuis près de deux ans, a contribué de manière significative à l'avancement des projets et à la consolidation des collaborations dans la région des Laurentides.

Dans une lettre adressée aux préfets le 30 juillet dernier, M. Côté exprime sa grande tristesse de quitter ses fonctions, soulignant qu'il s'agit d'une décision mûrement réfléchie. « Le défi financier auquel fait face le milieu municipal complique la tâche de soutenir les initiatives régionales. J'ai mené le CPERL aussi loin que possible dans ce contexte, » a-t-il déclaré. M. Côté a également exprimé sa gratitude envers l'équipe du CPERL et les élu(e)s de la région pour leur confiance et leur collaboration tout au long de son mandat.

Sous sa direction, le CPERL a renforcé son positionnement sur l'échiquier politique québécois et a établi des relations plus étroites avec les grandes institutions de la région, notamment le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS des Laurentides), divers ministères et de nombreux organismes. M. Côté a également contribué à jeter les bases d'une culture de concertation régionale, favorisant une approche collaborative dans la gestion des dossiers régionaux.

Le président du CPERL et préfet de la MRC d'Argenteuil, M. Scott Pearce, a souligné l'impact de la direction de M. Côté : « Nous remercions Christian pour son dévouement et son travail acharné. Bien que son rôle reste à définir, nous souhaitons maintenir une collaboration avec lui pour certains dossiers régionaux et aussi pour assurer une continuité quant à la vision du CPERL. »

M. Côté, de son côté, a assuré qu'il restera disponible pour le CPERL au-delà de son départ officiel. « Je suis profondément attaché à cette région et aux personnes qui y œuvrent. Je tiens à saluer l'implication de mon équipe composée entièrement de femmes compétentes et engagées envers les Laurentides. Nous avons une vision commune pour la région qui est d'utiliser les outils régionaux pour mieux soutenir les citoyens de chacun des territoires. Je suis certain que cette motivation demeurera » a-t-il affirmé.

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) représente et soutien les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté (MRC) et du maire de la Ville de Mirabel, le CPERL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.

Source : Karine Parizeau, Adjointe à la direction générale, Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), 450 419-2420 | [email protected]