Annonce des nominés pour le Prix de photographie Banque Scotia 2020

Marian Penner Bancroft - Vancouver (Colombie-Britannique)

- (Colombie-Britannique) Lori Blondeau - Winnipeg ( Manitoba )

- ( ) Dana Claxton - Vancouver (Colombie-Britannique)

- (Colombie-Britannique) Marlene Creates - Portugal Cove (Terre-Neuve)

- Portugal Cove (Terre-Neuve) Chris Curreri - Toronto ( Ontario )

- ( ) William Eakin - Winnipeg ( Manitoba )

- ( ) Evergon - Montréal (Québec)

Sarah Anne Johnson - Winnipeg ( Manitoba )

- ( ) Emmanuelle Léonard - Montréal (Québec)

Evan Rensch - Dawson City ( Yukon )

- ( ) Jin-me Yoon - Vancouver (Colombie-Britannique)

« La Banque Scotia célèbre depuis longtemps l'art photographique au Canada et ailleurs dans le monde, souligne Barb Mason, chef des Ressources humaines à la Banque Scotia. Les arts constituent une richesse pour les Canadiens, en nous exposant à de nouvelles idées et en nous faisant voir le monde différemment. »

Le Prix de photographie Banque Scotia souligne l'œuvre d'artistes en milieu ou en fin de carrière. Il s'agit du plus grand et du plus prestigieux prix décerné annuellement par des pairs au Canada pour souligner la vision et la créativité d'artistes photographes parmi les plus talentueux au pays. Le grand gagnant du Prix de photographie Banque Scotia recevra un prix en argent de 50 000 $ en plus de voir ses œuvres présentées dans de futures expositions, quant aux finalistes, ils recevront 10 000 $ chacun.

« Je suis fier du fait que le Prix soulignera bientôt son dixième anniversaire et de constater que le soutien envers les arts et les artistes canadiens ne se dément pas, explique Edward Burtynsky, président du jury et artiste photographe canadien de renommée internationale. Comme chaque année, la liste des finalistes témoigne de l'incroyable talent de nos artistes et du travail minutieux des membres du comité de sélection. Félicitations à toutes et à tous! »

Les trois grands finalistes et le lauréat du prix 2020 seront choisis par un jury d'experts en photographie :

Edward Burtynsky, président du jury et artiste

Sophie Hackett , conservatrice, Photographie au Musée des beaux-arts de l' Ontario (AGO)

, conservatrice, Photographie au Musée des beaux-arts de l' (AGO) Candice Hopkins , auteure et conservatrice

, auteure et conservatrice Brian Sholis , éditeur, conservateur et auteur

Les finalistes seront annoncés le 31 mars, et le grand gagnant du Prix de photographie Banque Scotia 2020 sera couronné le 12 mai lors d'un gala privé au Ryerson Image Centre, à Toronto.

Le lauréat du Prix de 2019, Stephen Waddell, présentera ses œuvres dans le cadre d'une exposition solo au Ryerson Image Centre durant le festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia de 2020, qui sera accessible au public gratuitement du 1er mai au 9 août 2020.

Pour en savoir plus sur le Prix de photographie Banque Scotia, visitez le www.prixdephotographiebanquescotia.com.

