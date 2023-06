LONDRES, 27 juin 2023 /CNW/ - Le 16e Global Dairy Congress (congrès mondial de l'industrie laitière) a eu lieu à Londres, au Royaume-Uni, les 21 et 22 juin. Largement considérés comme un indicateur des tendances de l'innovation industrielle, les World Dairy Innovation Awards ont annoncé les lauréats de 2023 dans le cadre du congrès. Grâce à ses forces globales et équilibrées en matière d'innovation, Yili a reçu 18 prix, dont celui du produit laitier et du design d'emballage pour enfants, 14 prix de finalistes et 2 prix avec mention.

Le Dr Yun Zhanyou, vice-président du Yili Group, et le Dr Gerrit Smit, directeur général du Yili Innovation Center, Europe, assistent à la cérémonie de remise du prix. (PRNewsfoto/Yili Group)

« World Integrally Sharing Health (WISH) a toujours été la vision de Yili. Yili s'efforce de mettre en œuvre un modèle de développement de grande qualité, axé sur l'innovation et l'adoption d'une nouvelle vision de création de valeur. Nous continuerons d'offrir aux consommateurs du monde entier des produits nutritifs et sains qui seront bons pour eux à toutes les étapes de leur vie », a déclaré le Dr Yun Zhanyou, vice-président du Yili Group.

Rester axé sur le consommateur et protéger la santé à toutes les étapes de la vie des gens

Fière des prix qu'elle a reçus dans de multiples catégories des World Dairy Innovation Awards, notamment le lait liquide, le yogourt, la poudre de lait et la crème glacée, Yili a pleinement démontré ses réalisations équilibrées en matière d'innovation dans différentes catégories d'aliments sains.

Les produits laitiers liquides, au cœur des activités de Yili, ont obtenu des résultats qui ne sont pas passés inaperçus pendant le Congrès. Le contenant de porcelaine blanche et bleue, en édition limitée, du lait Satine PRO UF a remporté le prix du design d'emballage.

En voie de devenir l'un des pôles secondaires de croissance de Yili, les produits fromagers du groupe ont également obtenu des résultats incroyables lors de la cérémonie des World Dairy Innovation Awards de 2023. Le Yijiahao Cheese Bomb de Yili a remporté le prix du produit laitier pour enfants.

En ce qui concerne les produits de crème glacée, la crème glacée Joyday, la marque étrangère de Yili, s'est mérité le prix avec mention dans la catégorie Initiative RSE/durabilité pour ses activités exceptionnelles consacrées au bien-être public.

Yili est hautement reconnue partout dans le monde pour son excellente capacité à innover; comme en témoignent ces prix internationaux reconnaissant ses accomplissements.

Alors que Yili continue de miser sur ses atouts en matière d'innovation, le Groupe étend rapidement son influence à l'échelle de la planète, et ce dans toute l'industrie. En 2022, Yili avait remporté six prix, ce qui la plaçait encore une fois au sommet de l'industrie pour le plus grand nombre de prix reçus. Cette année, Yili a fièrement reçu un incroyable total de 18 prix, qui soulignent encore davantage ses extraordinaires capacités en matière d'innovation.

Les efforts de Yili en matière d'innovation incluent des contributions de recherche et développement de pointe pour l'industrie et un réseau d'innovation mondial. Actuellement, Yili a établi 15 centres d'innovation en Asie, en Europe et en Océanie. De plus, elle a continuellement accru sa collaboration avec les universités, les établissements de recherche et d'autres partenaires pour agrandir son écosystème d'innovation.

En ce qui concerne l'avenir, Yili continuera d'adhérer à sa nouvelle vision pour la création de valeur, de se concentrer sur la satisfaction des demandes des consommateurs et de veiller à la progression constante de son service de recherche et développement novateur. Déterminée à s'acquitter de ses responsabilités en tant que chef de file de l'industrie et à atteindre ses objectifs de développement de haute qualité, Yili s'est engagée à offrir aux consommateurs du monde entier une gamme encore plus vaste de produits sains dans les années à venir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2140343/image.jpg

