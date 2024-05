HONG KONG, le 22 mai 2024 /CNW/ -

Le prix Shaw en astronomie est décerné à

Lauréats 2024 de Shaw (de gauche à droite) : Shrinivas R Kulkarni (astronomie), Swee Lay Thein (sciences de la vie et médecine), Stuart Orkin (sciences de la vie et médecine), Peter Sarnak (sciences mathématiques) (PRNewsfoto/Shaw Prize)

Shrinivas R Kulkarni

George Ellery Hale, professeur d'astronomie et de science planétaire, Division de physique, de mathématiques et d'astronomie, California Institute of Technology, États-Unis

pour ses découvertes révolutionnaires sur les pulsars millisecondes, les sursauts de rayons gamma, les supernovas et d'autres objets astronomiques variables ou transitoires. Ses contributions à l'astronomie à dimension intemporelle ont culminé dans la conception, la construction et la direction de l'usine transitoire de Palomar et de son successeur, l'installation transitoire Zwicky, qui ont révolutionné notre compréhension du ciel optique variable dans le temps.

Le Prix Shaw en sciences de la vie et médecine est décerné conjointement à

Swee Lay Thein

Chercheur principal et chef de la section de la dépranocytose du National Heart, Lung, and Blood Institute des National Institutes of Health, États-Unis et

Stuart Orkin

David G Nathan, professeur émérite de pédiatrie, Harvard Medical School, États-Unis

pour leur découverte des mécanismes génétiques et moléculaires sous-jacents au passage de l'hémoglobine du fœtus à l'adulte, rendant possible un traitement révolutionnaire et très efficace de modification du génome pour la drépanocytose et la thalassémie B, des maladies sanguines dévastatrices qui touchent des millions de personnes dans le monde.

Le Prix Shaw en sciences mathématiques est décerné conjointement à

Peter Sarnak

Gopal Prasad, professeur de mathématiques à l'Institut d'études avancées de Princeton, et Eugene Higgins, professeur de mathématiques à l'Université de Princeton, États-Unis

pour leur développement de la théorie arithmétique des groupes simples et du tamis affine, en rassemblant la théorie des nombres, l'analyse, la combinatoire, la dynamique, la géométrie et la théorie spectrale.

Mardi 21 mai 2024. Lors de la conférence de presse tenue aujourd'hui à Hong Kong, la Shaw Prize Foundation a annoncé les lauréats de 2024. L'information a été diffusée sur le site Web www.shawprize.org à 15 h 30, heure de Hong Kong (7 h 30 GMT).

Il y a trois prix Shaw décernés annuellement : l'astronomie, les sciences de la vie et la médecine, et les sciences mathématiques. Chaque prix est doté de 1,2 million de dollars. Ce sera la vingtième-et-unième année de remise de prix et la cérémonie aura lieu le mardi 12 novembre 2024 à Hong Kong.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2418236/SP24_Digital_Banners_240513_Laureates_Photos_ENG_1280_News.jpg

SOURCE Shaw Prize

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Tonya Tai, [email protected]