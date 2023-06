HONG KONG, 31 mai 2023 /CNW/ - Le Prix Shaw en astronomie est décerné en parts égales à

Matthew Bailes

Directeur du Centre d'excellence de l'Australian Research Council (ARC), pour la découverte des ondes gravitationnelles

Duncan Lorimer

Professeur et titulaire par intérim de la chaire de physique et d'astronomie et doyen associé de la recherche au Eberly College of Arts and Sciences de la West Virginia University, aux États-Unis

Maura McLaughlin

Professeure émérite de physique et d'astronomie (Eberly Family Distinguished Professor) à l'Université de West Virginia, aux États-Unis,

pour la découverte des sursauts d'ondes radio rapides.

Le Prix Shaw en sciences de la vie et médecine est décerné en parts égales à

Patrick Cramer

Directeur du département de biologie moléculaire du Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences et président élu de la Société Max-Planck, en Allemagne.

Eva Nogales

Professeur émérite de biochimie, biophysique et biologie structurale du département de biologie moléculaire et cellulaire de l'Université de Californie, à Berkeley, aux États-Unis,

pour être à l'initiative de la biologie structurale qui a permis la visualisation, au niveau des atomes individuels, des machines protéiques responsables de la transcription des gènes, l'un des processus fondamentaux de la vie. Elles ont révélé le mécanisme sous-jacent à chaque étape de la transcription des gènes, comment une bonne transcription des gènes favorise la santé et comment le dérèglement cause la maladie.

Le Prix Shaw en sciences mathématiques est décerné en parts égales à

Vladimir Drinfeld

Professeur émérite de mathématiques (Harry Pratt Judson Distinguished Service Professor) à l'Université de Chicago, aux États-Unis

Shing-Tung Yau

Directeur du Yau Mathematical Sciences Center de l'Université de Tsinghua, en République populaire de Chine,

pour ses contributions à la physique mathématique, à la géométrie arithmétique, à la géométrie différentielle et à la géométrie de Kähler.

Mardi 30 mai 2023 Lors de la conférence de presse tenue aujourd'hui à Hong Kong, la Shaw Prize Foundation a annoncé les lauréats de 2023. L'information a été diffusée sur le site Web www.shawprize.org à 15 h 30, heure de Hong Kong (7 h 30 GMT).

Il y a trois prix Shaw décernés annuellement : en astronomie, en sciences de la vie et médecine, et en sciences mathématiques. Chaque prix porte la valeur de 1,2 million de dollars. Ce sera la vingtième année de remise de prix et la cérémonie aura lieu le dimanche 12 novembre 2023 à Hong Kong.

