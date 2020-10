Neuf petites entreprises reçoivent des prix d'une valeur maximale de 15 000 $

TORONTO, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Postes Canada est fière d'annoncer les gagnants du concours Les belles histoires de petites entreprises.

Trois gagnants de grands prix recevront des forfaits d'une valeur de 15 000 $, dont 10 000 $ en services de colis et de marketing direct de Postes Canada, ainsi que de la publicité payée et une séance de coaching avec l'un des juges. Six gagnants d'un deuxième prix recevront des forfaits d'une valeur de 10 000 $.

Les gagnants ont été sélectionnés par un jury indépendant composé d'experts de l'industrie. Les entreprises gagnantes ont transformé leurs stratégies commerciales, utilisé des techniques de marketing novatrices et trouvé des façons de soutenir leurs collectivités tout en relevant les défis posés par la COVID-19.

Voici les gagnants du grand prix par catégorie :

Solidarité et entraide : Cette entreprise sait que faire le bien est bon pour les affaires et les événements récents ont alimenté son élan de solidarité pour renforcer sa communauté.

Gagnant : Caribbean Flavas Restaurant & Catering

En mars, le restaurant familial de Fredericton a réduit ses prix et mis en place un programme « Achetez un repas, donnez un repas » pour aider les premiers intervenants de la région et les personnes dans le besoin.





Gagnant : Ocean Sports

Cette entreprise qui existe depuis 45 ans à Edmonton a dû repenser son modèle d'affaires pour se maintenir à flot. L'an dernier, les ventes en ligne représentaient 5 % des revenus du magasin d'équipement de sports nautiques et de plongée. Aujourd'hui, la moitié de ses activités sont menées en ligne.





Gagnant : North Shore Sports Medicine

Cette clinique de physiothérapie de Vancouver a fermé ses portes en mars. Elle a cessé de facturer des frais de location à ses thérapeutes, a offert des séances virtuelles aux patients et a mis en place des abonnements pour favoriser la santé et le bien-être des clients.

Voici les six gagnants d'un deuxième prix :

Jamie Gentry Designs

Patricia's Cooking Classes for Children

COMMIS

Bougeotte et Placotine

The Local Space

HockeyStickMan Inc.

Visitez le site postescanada.ca/belleshistoires pour en apprendre davantage sur ces entreprises.

