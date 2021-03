Annonce de manifestations dans le réseau de la santé et des services sociaux le 31 mars 2021

Le Tribunal administratif du travail convoque en conciliation les représentants des employeurs et des syndicats

QUÉBEC, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - À la suite d'une demande d'intervention du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), le Tribunal administratif du travail (TAT) convoque les représentants des employeurs et des syndicats à une séance de conciliation et, si nécessaire, à une audience publique.

Cette requête du Comité fait suite à l'annonce d'une journée nationale de manifestation organisée par les centrales syndicales, le 31 mars prochain, sous le thème « On sonne l'alarme ». Le CPNSSS prétend que cette action pourrait grandement perturber les activités dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et ainsi priver la population des services auxquels elle a droit.

Les représentants des employeurs et des syndicats concernés sont convoqués aujourd'hui, le 29 mars 2021, en séance de conciliation. À défaut d'une entente entre les parties, le TAT tiendra une audience publique demain, le 30 mars 2021.

