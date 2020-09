TORONTO, le 10 sept. 2020 /CNW/ - Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) est ravi d'annoncer la nomination de Frank Chong à sa présidence.

Vice-président et surintendant adjoint, Réglementation, de la BC Financial Services Authority, M. Chong est un cadre supérieur en réglementation et un dirigeant aguerri qui apporte plus de 20 années d'expérience dans le secteur des services financiers. Il a aussi occupé le poste de vice-président du CCRRA.

Le CCRRA souhaite également saluer les grandes qualités de chef du président sortant, Patrick Déry. Au cours des cinq dernières années, M. Déry a supervisé l'élaboration et la mise en œuvre de projets stratégiques, comme le Cadre de supervision concertée de la conduite sur le marché au Canada, la Déclaration annuelle sur les pratiques commerciales et la directive conjointe du CCRRA et de l'OCRA sur le traitement équitable des clients.

« Je remercie Patrick Déry d'avoir dirigé le CCRRA de main de maître et suis très honoré par cette nomination. Depuis plus de 100 ans, le CCRRA est à l'avant-scène de la promotion d'une réglementation uniforme dans tous les territoires. En ces temps d'innovation et d'évolution rapide, j'aspire à poursuivre la collaboration avec les membres du CCRRA et les intervenants du secteur afin de favoriser la modernisation, tout en assurant le traitement équitable des clients et en préservant la confiance du public dans le secteur de l'assurance », a déclaré M. Chong.

À propos du CCRRA

Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) est une association intergouvernementale regroupant les organismes de réglementation des assurances. Il a pour mandat de faciliter et de promouvoir un régime de réglementation canadien qui veille avec efficacité aux intérêts du public. Nous collaborons à l'élaboration de solutions à des questions de réglementation communes.

Les priorités et les initiatives stratégiques actuelles du CCRRA sont énoncées dans son plan stratégique 2020-2023.

